Affiniti 50

Le choix d’un échographe est un exercice d’équilibre. Vous devez bénéficier rapidement d’informations de diagnostic précises, d’une interface utilisateur simplifiée et intuitive, et d’un accès facile aux fonctionnalités essentielles, sans oublier un design ergonomique et les dernières technologies.

Caractéristiques
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.

Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.

Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.

L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.

Une question d’équilibre
Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.

Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.

Processus de travail efficace
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.

L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.

Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).

Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).

Collaboration Live
Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Confort et performances
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

Un investissement intelligent
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.

Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.

TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

Service
La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Service
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Formations
Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Formations
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.

Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.

Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.

L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.

Une question d’équilibre
Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.

Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.

Processus de travail efficace
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.

L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.

Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).

Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).

Collaboration Live
Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Confort et performances
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

Un investissement intelligent
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.

Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.

TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

Service
La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.

La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Formations
Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.

Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.

Fiche technique

Dimensions du système
Largeur
  • 57,2 cm
Hauteur
  • 142,2 à 162,6 cm
Profondeur
  • 98,3 cm
Poids
  • 83,6 kg
Panneau de commande
Taille du moniteur
  • 54,6 cm
Degrés de mouvement
  • 180 degrés
Dimensions du système
Largeur
  • 57,2 cm
Hauteur
  • 142,2 à 162,6 cm
Panneau de commande
Taille du moniteur
  • 54,6 cm
Degrés de mouvement
  • 180 degrés
Dimensions du système
Largeur
  • 57,2 cm
Hauteur
  • 142,2 à 162,6 cm
Profondeur
  • 98,3 cm
Poids
  • 83,6 kg
Panneau de commande
Taille du moniteur
  • 54,6 cm
Degrés de mouvement
  • 180 degrés
