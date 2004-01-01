Termes recherchés
Le choix d’un échographe est un exercice d’équilibre. Vous devez bénéficier rapidement d’informations de diagnostic précises, d’une interface utilisateur simplifiée et intuitive, et d’un accès facile aux fonctionnalités essentielles, sans oublier un design ergonomique et les dernières technologies.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Votre partenaire au quotidien
Une question d’équilibre
Anatomical Intelligence for Breast
Processus de travail efficace
Performances remarquables
Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.
Confort et performances
Un investissement intelligent
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La complexité croissante des cas et l'augmentation du nombre d'établissements de soins mettent en évidence les défis liés à la dotation en personnel et à la variabilité des compétences. C'est là que nos services et solutions peuvent vous aider : nos contrats RightFit, Technology Maximizer, et Collaboration Live.
Nos programmes de formations sont conçus pour soutenir l'excellence clinique, accroître l'utilisation des fonctions avancées du système, inspirer confiance aux médecins quant à la qualité des examens, améliorer le flux de travail et la productivité, favoriser le travail d'équipe et offrir une expérience exceptionnelle aux patients.
