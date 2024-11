Une question d’équilibre

Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.