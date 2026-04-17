Service DICOM Query & Retrieve (Requête et Extraction)
La fonctionnalité de requêtes multimodalités vous offre la possibilité de visualiser des images DICOM, notamment de TDM, de MN, d’IRM, mammographiques et échographiques. Elle vous permet de comparer facilement les examens en cours aux examens antérieurs, sans avoir recours à une station de visualisation externe. Vous pouvez également visualiser ces images multimodalités en temps réel durant une exploration échographique, les acquérir et les ajouter à l’examen pour référence.