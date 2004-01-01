Kit d’intervention rapide pour défibrillateur V5 Accessoires

La trousse de premiers secours, adaptée aux gestes de défibrillation, est destinée à protéger les secouristes et à apporter les soins nécessaires aux patients en cas d’arrêt cardiaque. Cette trousse est adaptée à une utilisation dans des établissements sportifs, des entreprises, des locaux commerciaux, des installations industrielles, etc. La trousse de premiers secours comprend : - deux paires de gants hypoallergéniques en nitrile - un masque de poche pour le bouche-à-bouche - des ciseaux équipés d’embouts protecteurs - un rasoir de préparation - une grande serviette en papier super absorbant. Tous les accessoires sont rangés dans une pochette zippée (dimensions : 14 cm x 24 cm) qui s’attache à la poignée de la mallette de transport.