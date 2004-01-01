Termes recherchés

Wet gel electrode, foam usage unique, monitorage/épr. d’effort, gel humide, surv. non invasive

Accessoires ECG

Électrode prégélifiée à support mousse, avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Recommandée pour le bloc opératoire, les urgences et les unités de soins intensifs. Surveillance ECG de tous les adultes.

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec le matériel d’autres fabricants
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 862474, 862478, 863077, 862231, 862439, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M2601B, 8040A, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2705A, M2704A, M2720A
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,140 kg
Conditionnement
  • 5 électrodes par sachet ; 300 par boîte
Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Type de patient
  • Adulte
Matériel
  • Support mousse
Forme de l’électrode
  • Ronde
Type de gel
  • Humide
Taille de l’électrode
  • Diamètre de 54 mm
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Gamme de température pour le stockage
  • ?
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

