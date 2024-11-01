Haute performance, à pression. Capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCl). Durée de conservation : 3 mois minimum. 65 mm x 28 mm. Électrode prégélifiée à usage unique pour ECG de diagnostic. 1 000 par boîte
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
3,048
kg
Conditionnement
300
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Électrode ECG
Électrode ECG
Type de patient
Adulte
Taille de l’électrode
65 mm x 28 mm
Forme de l’électrode
Rectangulaire
Type de connecteur d’électrode
À pression ou à pince
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.