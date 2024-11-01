Électrode radiotransparente pré-connectée à gel solide et support tissé, avec fils en carbone non blindés de 46 cm, usage unique. Électrode repositionnable avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI), CEI. Dimensions : 22 mm x 22mm. Accessoires et consommables pour moniteurs de surveillance non invasive des nouveau-nés et enfants.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
1,134
kg
Conditionnement
3 électrodes par paquet ; 100 paquets par boîte ; 300 électrodes par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
6 mois minimum
Électrode ECG
Électrode ECG
Type de patient
Nouveau-né, enfant
Matériel
Support mousse
Taille de l’électrode
30 mm x 45 mm
Forme de l’électrode
Rectangulaire
Type de gel
Solide
Type de connecteur d’électrode
Électrode pré-connectée
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.