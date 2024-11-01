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Électrode radiotransparente pré-connectée, carrée Électrode radiotransparent

Électrode

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Électrode radiotransparente pré-connectée à gel solide et support tissé, avec fils en carbone non blindés de 46 cm, usage unique. Électrode repositionnable avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI), CEI. Dimensions : 22 mm x 22mm. Accessoires et consommables pour moniteurs de surveillance non invasive des nouveau-nés et enfants.

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Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,134 kg
Conditionnement
  • 3 électrodes par paquet ; 100 paquets par boîte ; 300 électrodes par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 6 mois minimum
Électrode ECG
Électrode ECG
Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
Matériel
  • Support mousse
Taille de l’électrode
  • 30 mm x 45 mm
Forme de l’électrode
  • Rectangulaire
Type de gel
  • Solide
Type de connecteur d’électrode
  • Électrode pré-connectée
Informations sur le produit
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  • M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Catégorie de produit
  • ECG
Électrode ECG
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Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
Matériel
  • Support mousse
Voir toutes les caractéristiques
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  • M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,134 kg
Conditionnement
  • 3 électrodes par paquet ; 100 paquets par boîte ; 300 électrodes par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 6 mois minimum
Électrode ECG
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Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
Matériel
  • Support mousse
Taille de l’électrode
  • 30 mm x 45 mm
Forme de l’électrode
  • Rectangulaire
Type de gel
  • Solide
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