Électrode préconnectée à gel solide et support tissé, avec fils en cuivre non blindés de 46 cm, usage unique. Électrode repositionnable avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Dimensions : 22 mm x 33 mm. Accessoires et consommables CEI à support tissé pour moniteurs de surveillance non invasive des nouveau-nés et enfants
À utiliser avec un équipement autre que Philips Healthcare
Oui
Catégorie du produit
ECG
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
1,270
kg
Conditionnement
3 électrodes par sachet ; 100 sachets par boîte ; 300 électrodes par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
6 mois minimum
Stérile OU non stérile
Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
À support tissé
Type de patient
Nouveau-né, enfant
Type de gel
Solide
Taille de l’électrode
22 mm x 33 mm
Forme de l’électrode
Carrée
Type de connecteur d’électrode
Électrode préconnectée
Les électrodes métalliques sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Elles sont destinées à la surveillance ECG des nourrissons et des enfants. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Aout 2025.
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
