Électrode préconnectée à gel solide et support tissé, avec fils en cuivre non blindés de 46 cm, usage unique. Électrode repositionnable avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Dimensions : 22 mm x 33 mm. Accessoires et consommables CEI à support tissé pour moniteurs de surveillance non invasive des nouveau-nés et enfants

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
À utiliser avec un équipement Philips Healthcare
  • M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
À utiliser avec un équipement autre que Philips Healthcare
  • Oui
Catégorie du produit
  • ECG
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,270 kg
Conditionnement
  • 3 électrodes par sachet ; 100 sachets par boîte ; 300 électrodes par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois minimum
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • À support tissé
Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
Type de gel
  • Solide
Taille de l’électrode
  • 22 mm x 33 mm
Forme de l’électrode
  • Carrée
Type de connecteur d’électrode
  • Électrode préconnectée
  • Les électrodes métalliques sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Elles sont destinées à la surveillance ECG des nourrissons et des enfants. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Aout 2025.
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

