Électrode à pression et support tissé, avec gel solide, à usage unique. Électrode repositionnable avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Destinée à la surveillance non invasive des patients (nouveau-nés/enfants). Dimensions : 22 mm x 33 mm.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Type de produit
Électrode
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Poids
0,730
kg
Conditionnement
30 électrodes par sachet ; 300 par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
6 mois
Stérile OU non stérile
Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Type de patient
Nouveau-né, enfant
Matériel
À support tissé
Type de gel
Solide
Taille de l’électrode
22 mm x 33 mm
Forme de l’électrode
Rectangulaire
Type de connecteur d’électrode
À pression ou à pince
Gamme de température pour le stockage
?
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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