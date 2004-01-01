Termes recherchés

Adult solid gel tab

Électrode

Pour ECG de repos, à usage unique, diagnostic, 35 mm x 22 mm

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860284, 860286, 860287, 860288, 860290, 860297, 860310, 860315, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,62 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 100 par paquet (1 000 par boîte)
Durée de conservation minimum
  • 3 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Type de patient
  • Adulte
Matériel
  • Ag/AgCl
Forme de l’électrode
  • Rectangulaire
Type de gel
  • Solide
Taille de l’électrode
  • 35 mm x 22 mm
Type de connecteur d’électrode
  • À languette
  • L'électrode à languette avec gel solide pour adulte est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Elle est destinée à la prise de mesure dans le cadre d'un examen ECG au repos. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Aout 2025.
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

