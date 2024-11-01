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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Gaz anesthésique
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
0,135
kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
20 adaptateurs par boîte
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Les accessoires pour le monitorage des gaz anesthésiques sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés aux actes de monitorage. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
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