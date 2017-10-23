Conçu pour s’appuyer confortablement contre le visage, le masque de ventilation non invasive (VNI) Philips Respironics AF541 est équipé de coussinets interchangeables situés en dessous ou au-dessus du nez. Le patient bénéficie ainsi des avantages de l’alternance de masques tout en n’utilisant qu’un seul masque de VNI.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Il a été prouvé qu’alterner les masques diminue les lésions cutanées en diversifiant les points de pression sur la peau.¹ Le masque AF541 vous permet d’alterner les coussinets en dessous et au-dessus du nez afin de relâcher les points de pression cutanée, apportant ainsi les mêmes avantages que l’alternance de masques.
Possibilité d’alterner les coussinets
Il a été prouvé qu’alterner les masques diminue les lésions cutanées en diversifiant les points de pression sur la peau.¹ Le masque AF541 vous permet d’alterner les coussinets en dessous et au-dessus du nez afin de relâcher les points de pression cutanée, apportant ainsi les mêmes avantages que l’alternance de masques.
Possibilité d’alterner les coussinets
Il a été prouvé qu’alterner les masques diminue les lésions cutanées en diversifiant les points de pression sur la peau.¹ Le masque AF541 vous permet d’alterner les coussinets en dessous et au-dessus du nez afin de relâcher les points de pression cutanée, apportant ainsi les mêmes avantages que l’alternance de masques.
Optimise l’efficacité des processus
Conception ergonomique
Vous pouvez facilement soulever, faire pivoter et verrouiller le masque, ce qui vous libère les mains lors des soins au niveau de la bouche. De plus, le harnais CapStrap peut être intégralement et rapidement retiré. Le masque est également compatible avec les harnais classiques à quatre points. Par ailleurs, un port de nébulisation pratique facilite l’administration de médicaments de façon efficace.
Conception ergonomique
Vous pouvez facilement soulever, faire pivoter et verrouiller le masque, ce qui vous libère les mains lors des soins au niveau de la bouche. De plus, le harnais CapStrap peut être intégralement et rapidement retiré. Le masque est également compatible avec les harnais classiques à quatre points. Par ailleurs, un port de nébulisation pratique facilite l’administration de médicaments de façon efficace.
Conception ergonomique
Vous pouvez facilement soulever, faire pivoter et verrouiller le masque, ce qui vous libère les mains lors des soins au niveau de la bouche. De plus, le harnais CapStrap peut être intégralement et rapidement retiré. Le masque est également compatible avec les harnais classiques à quatre points. Par ailleurs, un port de nébulisation pratique facilite l’administration de médicaments de façon efficace.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ajustable afin d'optimiser le confort du patient
Réglage modulable
Le masque AF541 est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussinets (quatre pour ceux allant au-dessus du nez et trois pour ceux allant en dessous du nez), afin que vous puissiez choisir le réglage le plus efficace et le plus confortable pour vos patients.
Réglage modulable
Le masque AF541 est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussinets (quatre pour ceux allant au-dessus du nez et trois pour ceux allant en dessous du nez), afin que vous puissiez choisir le réglage le plus efficace et le plus confortable pour vos patients.
Réglage modulable
Le masque AF541 est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussinets (quatre pour ceux allant au-dessus du nez et trois pour ceux allant en dessous du nez), afin que vous puissiez choisir le réglage le plus efficace et le plus confortable pour vos patients.
Compatible avec différents types de coudes
Facile à fixer et à retirer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. L’AF541 peut être utilisé avec trois types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2 ainsi que les coudes standard (SE).
Facile à fixer et à retirer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. L’AF541 peut être utilisé avec trois types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2 ainsi que les coudes standard (SE).
Facile à fixer et à retirer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. L’AF541 peut être utilisé avec trois types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2 ainsi que les coudes standard (SE).
Il a été prouvé qu’alterner les masques diminue les lésions cutanées en diversifiant les points de pression sur la peau.¹ Le masque AF541 vous permet d’alterner les coussinets en dessous et au-dessus du nez afin de relâcher les points de pression cutanée, apportant ainsi les mêmes avantages que l’alternance de masques.
Possibilité d’alterner les coussinets
Il a été prouvé qu’alterner les masques diminue les lésions cutanées en diversifiant les points de pression sur la peau.¹ Le masque AF541 vous permet d’alterner les coussinets en dessous et au-dessus du nez afin de relâcher les points de pression cutanée, apportant ainsi les mêmes avantages que l’alternance de masques.
Possibilité d’alterner les coussinets
Il a été prouvé qu’alterner les masques diminue les lésions cutanées en diversifiant les points de pression sur la peau.¹ Le masque AF541 vous permet d’alterner les coussinets en dessous et au-dessus du nez afin de relâcher les points de pression cutanée, apportant ainsi les mêmes avantages que l’alternance de masques.
Optimise l’efficacité des processus
Conception ergonomique
Vous pouvez facilement soulever, faire pivoter et verrouiller le masque, ce qui vous libère les mains lors des soins au niveau de la bouche. De plus, le harnais CapStrap peut être intégralement et rapidement retiré. Le masque est également compatible avec les harnais classiques à quatre points. Par ailleurs, un port de nébulisation pratique facilite l’administration de médicaments de façon efficace.
Conception ergonomique
Vous pouvez facilement soulever, faire pivoter et verrouiller le masque, ce qui vous libère les mains lors des soins au niveau de la bouche. De plus, le harnais CapStrap peut être intégralement et rapidement retiré. Le masque est également compatible avec les harnais classiques à quatre points. Par ailleurs, un port de nébulisation pratique facilite l’administration de médicaments de façon efficace.
Conception ergonomique
Vous pouvez facilement soulever, faire pivoter et verrouiller le masque, ce qui vous libère les mains lors des soins au niveau de la bouche. De plus, le harnais CapStrap peut être intégralement et rapidement retiré. Le masque est également compatible avec les harnais classiques à quatre points. Par ailleurs, un port de nébulisation pratique facilite l’administration de médicaments de façon efficace.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ajustable afin d'optimiser le confort du patient
Réglage modulable
Le masque AF541 est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussinets (quatre pour ceux allant au-dessus du nez et trois pour ceux allant en dessous du nez), afin que vous puissiez choisir le réglage le plus efficace et le plus confortable pour vos patients.
Réglage modulable
Le masque AF541 est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussinets (quatre pour ceux allant au-dessus du nez et trois pour ceux allant en dessous du nez), afin que vous puissiez choisir le réglage le plus efficace et le plus confortable pour vos patients.
Réglage modulable
Le masque AF541 est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussinets (quatre pour ceux allant au-dessus du nez et trois pour ceux allant en dessous du nez), afin que vous puissiez choisir le réglage le plus efficace et le plus confortable pour vos patients.
Compatible avec différents types de coudes
Facile à fixer et à retirer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. L’AF541 peut être utilisé avec trois types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2 ainsi que les coudes standard (SE).
Facile à fixer et à retirer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. L’AF541 peut être utilisé avec trois types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2 ainsi que les coudes standard (SE).
Facile à fixer et à retirer
À l’aide de solides encoches, un clic confirme le bon positionnement des coudes, qui peuvent être facilement retirés. L’AF541 peut être utilisé avec trois types de coudes : les coudes de raccordement (EE) codes fuite 1 et 2 ainsi que les coudes standard (SE).
Les masques AF421, AF541, AF531, AF811, PerformaTrak et PerforMax sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips, dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés à administrer une ventilation non invasive, en milieu hospitalier/médicalisé. Les actes effectués avec ces masques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation pour une utilisation en toute sécurité. Août 2020.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.