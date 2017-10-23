Conception ergonomique

Vous pouvez facilement soulever, faire pivoter et verrouiller le masque, ce qui vous libère les mains lors des soins au niveau de la bouche. De plus, le harnais CapStrap peut être intégralement et rapidement retiré. Le masque est également compatible avec les harnais classiques à quatre points. Par ailleurs, un port de nébulisation pratique facilite l’administration de médicaments de façon efficace.