Scorage automatique intelligent et fiable avec Somnolyzer [1,2,3,4]

Somnolyzer est un système de scorage du sommeil validé cliniquement, conçu pour aider à simplifier et à améliorer la productivité, la précision et la cohérence de la notation du sommeil. Il a été démontré que Somnolyzer réduit de 30% le temps consacré à la notation manuelle [5]. Les résultats d'un enregistrement analysé par Somnolyzer révéleront une tendance de confiance facile à comprendre qui est représentée de la même manière qu'un feu de circulation. Le feu de circulation dirigera un clinicien vers les zones de l'étude nécessitant une attention plus particulière. Somnolyzer est une fonctionnalité optionnelle de Sleepware G3, à activer par le biais de jetons (1 jeton = 1 enregistrement).