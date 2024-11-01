Sleepware G3 avec Somnolyzer est compatible avec nos solutions de diagnostic Alice, de l'hôpital au domicile.
C'est un logiciel dont l'interface est personnalisable pour s'adapter au mieux à vos habitudes de travail.
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Compatibilité avec toutes nos solutions de diagnostic Alice
Compatibilité avec toutes nos solutions de diagnostic Alice
Sleepware G3 est une plate-forme conçue pour accompagner les spécialistes de la médecine du sommeil dans la prise en charge de leurs patients atteints de troubles du sommeil.
Cette plateforme logicielle offre une base de données commune pour gérer les études en laboratoire, Alice 6, et les études ambulatoires, Alice NightOne et Alice PDx.
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Personnalisation de l'interface utilisateur
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Définissez un espace de travail personnalisé en fonction des préférences individuelles, lors de l'acquisition, du scorage et relecture de l’enregistrement.
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Portable Device Manager
Portable Device Manager
La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
Portable Device Manager
La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
Portable Device Manager
La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
Scorage automatique intelligent et fiable avec Somnolyzer
Scorage automatique intelligent et fiable avec Somnolyzer [1,2,3,4]
Somnolyzer est un système de scorage du sommeil validé cliniquement, conçu pour aider à simplifier et à améliorer la productivité, la précision et la cohérence de la notation du sommeil.
Il a été démontré que Somnolyzer réduit de 30% le temps consacré à la notation manuelle [5]. Les résultats d'un enregistrement analysé par Somnolyzer révéleront une tendance de confiance facile à comprendre qui est représentée de la même manière qu'un feu de circulation. Le feu de circulation dirigera un clinicien vers les zones de l'étude nécessitant une attention plus particulière.
Somnolyzer est une fonctionnalité optionnelle de Sleepware G3, à activer par le biais de jetons (1 jeton = 1 enregistrement).
Scorage automatique intelligent et fiable avec Somnolyzer [1,2,3,4]
Somnolyzer est un système de scorage du sommeil validé cliniquement, conçu pour aider à simplifier et à améliorer la productivité, la précision et la cohérence de la notation du sommeil.
Il a été démontré que Somnolyzer réduit de 30% le temps consacré à la notation manuelle [5]. Les résultats d'un enregistrement analysé par Somnolyzer révéleront une tendance de confiance facile à comprendre qui est représentée de la même manière qu'un feu de circulation. Le feu de circulation dirigera un clinicien vers les zones de l'étude nécessitant une attention plus particulière.
Somnolyzer est une fonctionnalité optionnelle de Sleepware G3, à activer par le biais de jetons (1 jeton = 1 enregistrement).
Scorage automatique intelligent et fiable avec Somnolyzer [1,2,3,4]
Somnolyzer est un système de scorage du sommeil validé cliniquement, conçu pour aider à simplifier et à améliorer la productivité, la précision et la cohérence de la notation du sommeil.
Il a été démontré que Somnolyzer réduit de 30% le temps consacré à la notation manuelle [5]. Les résultats d'un enregistrement analysé par Somnolyzer révéleront une tendance de confiance facile à comprendre qui est représentée de la même manière qu'un feu de circulation. Le feu de circulation dirigera un clinicien vers les zones de l'étude nécessitant une attention plus particulière.
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Scorage automatique intelligent et fiable avec Somnolyzer
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Il a été démontré que Somnolyzer réduit de 30% le temps consacré à la notation manuelle [5]. Les résultats d'un enregistrement analysé par Somnolyzer révéleront une tendance de confiance facile à comprendre qui est représentée de la même manière qu'un feu de circulation. Le feu de circulation dirigera un clinicien vers les zones de l'étude nécessitant une attention plus particulière.
Somnolyzer est une fonctionnalité optionnelle de Sleepware G3, à activer par le biais de jetons (1 jeton = 1 enregistrement).
Sleepware Bedside Assistant
Sleepware Bedside Assistant
L’application Sleepware Bedside Assistant, conçue pour les tablettes Windows, aide les techniciens de nuit à gérer l’ensemble des examens de leurs patients au sein du laboratoire du sommeil lors d’un enregistrement PSG. Depuis n’importe où dans le laboratoire du sommeil, le technicien peut visualiser les signaux bruts, les vidéos et ajuster les paramètres de l’appareil de traitement via OmniLab Direct pour tous les patients, quelle que soit leur chambre. Au chevet du patient, il peut effectuer des bio-étalonnages, vérifier l’impédance, étalonner la machine et marquer les lumières éteintes/allumées. Cette fonctionnalité vise à optimiser les processus de travail et à renforcer la sécurité du patient.
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L’application Sleepware Bedside Assistant, conçue pour les tablettes Windows, aide les techniciens de nuit à gérer l’ensemble des examens de leurs patients au sein du laboratoire du sommeil lors d’un enregistrement PSG. Depuis n’importe où dans le laboratoire du sommeil, le technicien peut visualiser les signaux bruts, les vidéos et ajuster les paramètres de l’appareil de traitement via OmniLab Direct pour tous les patients, quelle que soit leur chambre. Au chevet du patient, il peut effectuer des bio-étalonnages, vérifier l’impédance, étalonner la machine et marquer les lumières éteintes/allumées. Cette fonctionnalité vise à optimiser les processus de travail et à renforcer la sécurité du patient.
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L’application Sleepware Bedside Assistant, conçue pour les tablettes Windows, aide les techniciens de nuit à gérer l’ensemble des examens de leurs patients au sein du laboratoire du sommeil lors d’un enregistrement PSG. Depuis n’importe où dans le laboratoire du sommeil, le technicien peut visualiser les signaux bruts, les vidéos et ajuster les paramètres de l’appareil de traitement via OmniLab Direct pour tous les patients, quelle que soit leur chambre. Au chevet du patient, il peut effectuer des bio-étalonnages, vérifier l’impédance, étalonner la machine et marquer les lumières éteintes/allumées. Cette fonctionnalité vise à optimiser les processus de travail et à renforcer la sécurité du patient.
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Personnalisation de l'interface utilisateur
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Portable Device Manager
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La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
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La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
Scorage automatique intelligent et fiable avec Somnolyzer
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Somnolyzer est un système de scorage du sommeil validé cliniquement, conçu pour aider à simplifier et à améliorer la productivité, la précision et la cohérence de la notation du sommeil.
Il a été démontré que Somnolyzer réduit de 30% le temps consacré à la notation manuelle [5]. Les résultats d'un enregistrement analysé par Somnolyzer révéleront une tendance de confiance facile à comprendre qui est représentée de la même manière qu'un feu de circulation. Le feu de circulation dirigera un clinicien vers les zones de l'étude nécessitant une attention plus particulière.
Somnolyzer est une fonctionnalité optionnelle de Sleepware G3, à activer par le biais de jetons (1 jeton = 1 enregistrement).
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Somnolyzer est un système de scorage du sommeil validé cliniquement, conçu pour aider à simplifier et à améliorer la productivité, la précision et la cohérence de la notation du sommeil.
Il a été démontré que Somnolyzer réduit de 30% le temps consacré à la notation manuelle [5]. Les résultats d'un enregistrement analysé par Somnolyzer révéleront une tendance de confiance facile à comprendre qui est représentée de la même manière qu'un feu de circulation. Le feu de circulation dirigera un clinicien vers les zones de l'étude nécessitant une attention plus particulière.
Somnolyzer est une fonctionnalité optionnelle de Sleepware G3, à activer par le biais de jetons (1 jeton = 1 enregistrement).
Scorage automatique intelligent et fiable avec Somnolyzer [1,2,3,4]
Somnolyzer est un système de scorage du sommeil validé cliniquement, conçu pour aider à simplifier et à améliorer la productivité, la précision et la cohérence de la notation du sommeil.
Il a été démontré que Somnolyzer réduit de 30% le temps consacré à la notation manuelle [5]. Les résultats d'un enregistrement analysé par Somnolyzer révéleront une tendance de confiance facile à comprendre qui est représentée de la même manière qu'un feu de circulation. Le feu de circulation dirigera un clinicien vers les zones de l'étude nécessitant une attention plus particulière.
Somnolyzer est une fonctionnalité optionnelle de Sleepware G3, à activer par le biais de jetons (1 jeton = 1 enregistrement).
Scorage automatique intelligent et fiable avec Somnolyzer
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Somnolyzer est un système de scorage du sommeil validé cliniquement, conçu pour aider à simplifier et à améliorer la productivité, la précision et la cohérence de la notation du sommeil.
Il a été démontré que Somnolyzer réduit de 30% le temps consacré à la notation manuelle [5]. Les résultats d'un enregistrement analysé par Somnolyzer révéleront une tendance de confiance facile à comprendre qui est représentée de la même manière qu'un feu de circulation. Le feu de circulation dirigera un clinicien vers les zones de l'étude nécessitant une attention plus particulière.
Somnolyzer est une fonctionnalité optionnelle de Sleepware G3, à activer par le biais de jetons (1 jeton = 1 enregistrement).
Sleepware Bedside Assistant
Sleepware Bedside Assistant
L’application Sleepware Bedside Assistant, conçue pour les tablettes Windows, aide les techniciens de nuit à gérer l’ensemble des examens de leurs patients au sein du laboratoire du sommeil lors d’un enregistrement PSG. Depuis n’importe où dans le laboratoire du sommeil, le technicien peut visualiser les signaux bruts, les vidéos et ajuster les paramètres de l’appareil de traitement via OmniLab Direct pour tous les patients, quelle que soit leur chambre. Au chevet du patient, il peut effectuer des bio-étalonnages, vérifier l’impédance, étalonner la machine et marquer les lumières éteintes/allumées. Cette fonctionnalité vise à optimiser les processus de travail et à renforcer la sécurité du patient.
Sleepware Bedside Assistant
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Sleepware Bedside Assistant
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1. Anderer et al., An E-Health Solution for Automatic Sleep Classification According to Rechtschaffen and Kales: Validation Study of the Somnolyzer 24 x 7 Utilizing the Siesta Database. Neuropsychobiology 2005;51:115–133.
2. Anderer et al., Computer-Assisted Sleep Classification according to the Standard of the American Academy of Sleep Medicine: Validation Study of the AASM Version of the Somnolyzer 24 x7, Neuropsychobiology 2010;62:250–264.
3. Punjabi et al., Computer-Assisted Automated Scoring of Polysomnograms Using the Somnolyzer System. SLEEP 2015, Vol. 38, No. 10:1555-1566.
4. Sabil et al., Évaluation d’un Algorithme Utilisant les Réseaux Neuronaux pour la Lecture Automatique de la Polygraphie. Médecine du Sommeil, Volume 17, Issue 1, March 2020, Pages 43-44.
5. Dorffner et al. 2013
Sleepware G3 est un logiciel conçu par Philips et destiné à être utilisé pour la récupération, l’affichage, l’analyse (scorage
automatique ou manuel), le résumé, la génération de rapports et la mise en réseau des données extraites des appareils ALICE
Philips utilisés pour enregistrer l’activité physiologique associée au sommeil et diagnostiquer des troubles du sommeil. Il est
indiqué pour être utilisé avec les patients pédiatriques ou adultes dans un environnement clinique, par ou sur ordre d’un
médecin. Ce DM de classe I est un produit de santé réglementé qui porte, à ce titre, le marquage CE. Lire le guide d’utilisation
pour de plus amples informations.
Le package de scorage Somnolyzer Inside en option est indiqué pour la même utilisation que le logiciel Sleepware G3, il s’agit
d’un système expert d’analyse des signaux de polygraphies et/ou polysomnographies, destiné à effectuer une pré lecture des
enregistrements. Il est utilisé pour les patients adultes uniquement.
Avertissement : Il est important de lire attentivement les instructions d’utilisation de l’équipement Philips avant toute utilisation.
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