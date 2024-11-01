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OptiChamber Diamond

Chambre d’inhalation antistatique à valve

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La chambre d’inhalation antistatique à valve OptiChamber Diamond est plus petite que la plupart des chambres conventionnelles. La conception intuitive d’OptiChamber Diamond améliore l’administration du médicament et l’observance chez les patients de tous âges, aussi bien à domicile qu’à l’hôpital.

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Caractéristiques
Valves à faible résistance

Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement

Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.

Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement

Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.

Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement

Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.
Embout buccal étagé unique

Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites

Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.

Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites

Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.

Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites

Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.
Bonne visibilité de la valve

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.
Démontage facile

Démontage facile pour l’entretien

L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.

Démontage facile pour l’entretien

L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.

Démontage facile pour l’entretien

L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.
Chambre antistatique

Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler

L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.

Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler

L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.

Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler

L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.
Adaptateur

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
Sifflement de haut débit

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Masque LiteTouch

Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance

Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.

Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance

Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.

Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance

Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.
Fond plat

Fond plat pour plus de stabilité

Fond plat pour plus de stabilité

Fond plat pour plus de stabilité

Fond plat pour plus de stabilité

Fond plat pour plus de stabilité

Fond plat pour plus de stabilité
  • Valves à faible résistance
  • Embout buccal étagé unique
  • Bonne visibilité de la valve
  • Démontage facile
Voir toutes les caractéristiques
Valves à faible résistance

Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement

Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.

Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement

Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.

Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement

Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.
Embout buccal étagé unique

Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites

Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.

Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites

Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.

Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites

Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.
Bonne visibilité de la valve

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations

Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.
Démontage facile

Démontage facile pour l’entretien

L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.

Démontage facile pour l’entretien

L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.

Démontage facile pour l’entretien

L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.
Chambre antistatique

Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler

L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.

Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler

L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.

Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler

L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.
Adaptateur

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs

L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
Sifflement de haut débit

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration

Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Masque LiteTouch

Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance

Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.

Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance

Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.

Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance

Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.
Fond plat

Fond plat pour plus de stabilité

Fond plat pour plus de stabilité

Fond plat pour plus de stabilité

Fond plat pour plus de stabilité

Fond plat pour plus de stabilité

Fond plat pour plus de stabilité

Fiche technique

Matériaux et entretien
Matériaux et entretien
Chambre
  • Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) antistatique
Masque LiteTouch
  • Silicone-polycarbonate (PC)
Valves
  • Silicone
Entretien
  • Démontage facile pour un nettoyage manuel à l’eau chaude et au savon doux
Durée de vie
  • Remplacer après une année
Données de conservation
  • Remplacement au bout d’un an
Dimensions
Dimensions
Volume
  • 140 ml
Longueur
  • 14,2  cm
Embout buccal
  • Compatible avec les connecteurs standard de 22 mm
Matériaux et entretien
Matériaux et entretien
Chambre
  • Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) antistatique
Masque LiteTouch
  • Silicone-polycarbonate (PC)
Dimensions
Dimensions
Volume
  • 140 ml
Longueur
  • 14,2  cm
Voir toutes les caractéristiques
Matériaux et entretien
Matériaux et entretien
Chambre
  • Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) antistatique
Masque LiteTouch
  • Silicone-polycarbonate (PC)
Valves
  • Silicone
Entretien
  • Démontage facile pour un nettoyage manuel à l’eau chaude et au savon doux
Durée de vie
  • Remplacer après une année
Données de conservation
  • Remplacement au bout d’un an
Dimensions
Dimensions
Volume
  • 140 ml
Longueur
  • 14,2  cm
Embout buccal
  • Compatible avec les connecteurs standard de 22 mm
  • Mentions légales : OptiChamber Diamond est une chambre d’inhalation, destinée à optimiser la prise de médicament chez les patients nécessitant un traitement par aérosols-doseurs. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le guide d'utilisation fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité. Fabricant : Respironics New Jersey, Inc. - 5 Wood Hollow Road - Parsippany, NJ 07054 - USA Mandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne

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