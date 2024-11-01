La chambre d’inhalation antistatique à valve OptiChamber Diamond est plus petite que la plupart des chambres conventionnelles. La conception intuitive d’OptiChamber Diamond améliore l’administration du médicament et l’observance chez les patients de tous âges, aussi bien à domicile qu’à l’hôpital.
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Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement
Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.
Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement
Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.
Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement
Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.
Embout buccal étagé unique
Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites
Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.
Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites
Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.
Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites
Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.
Bonne visibilité de la valve
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.
Démontage facile
Démontage facile pour l’entretien
L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.
Démontage facile pour l’entretien
L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.
Démontage facile pour l’entretien
L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.
Chambre antistatique
Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler
L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.
Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler
L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.
Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler
L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.
Adaptateur
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
Sifflement de haut débit
Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Masque LiteTouch
Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance
Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.
Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance
Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.
Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance
Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.
Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement
Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.
Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement
Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.
Valves à faible résistance laissant le patient respirer librement
Même en cas de pression et de débit faibles, par exemple en pédiatrie, les valves inspiratoire et expiratoire d’OptiChamber Diamond s’ouvrent librement.
Embout buccal étagé unique
Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites
Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.
Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites
Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.
Embout buccal étagé unique pour les bouches les plus petites
Le design de l'embout buccal de l'Optichamber aide le patient à passer du masque facial pédiatrique à l’embout buccal. Elle permet également de fixer un connecteur de 22 mm.
Bonne visibilité de la valve
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations et les apnées.
Bonne visibilité de la valve expiratoire pour permettre de comptabiliser facilement les respirations
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Démontage facile
Démontage facile pour l’entretien
L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.
Démontage facile pour l’entretien
L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.
Démontage facile pour l’entretien
L’embout buccal et l’adaptateur peuvent être retirés de la chambre pour faciliter le nettoyage, avec de l'eau chaude et du savon liquide doux.
Chambre antistatique
Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler
L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.
Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler
L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.
Chambre antistatique laissant au patient plus de temps pour inhaler
L’OptiChamber permet d’accroître le volume de médicament respiratoire administré au patient. Grâce aux matériaux antistatiques de la chambre, l’aérosol reste plus longtemps en suspension permettant au patient de disposer de plus de temps pour l’inhaler.
Adaptateur
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
L’adaptateur maintient bien en place les inhalateurs
Sifflement de haut débit
Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
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Sifflement de haut débit pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
Masque LiteTouch
Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance
Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.
Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance
Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.
Masque LiteTouch améliorant le confort et l’observance
Ce masque amovible est constitué d'une coque robuste et transparente bordée d'une interface exclusive étanche. Le masque réduit les fuites, et améliore le confort et l'administration thérapeutique de l'aérosol pour une meilleure observance du patient.
Démontage facile pour un nettoyage manuel à l’eau chaude et au savon doux
Durée de vie
Remplacer après une année
Données de conservation
Remplacement au bout d’un an
Dimensions
Dimensions
Volume
140
ml
Longueur
14,2
cm
Embout buccal
Compatible avec les connecteurs standard de 22 mm
Mentions légales :
OptiChamber Diamond est une chambre d’inhalation, destinée à optimiser la prise de médicament chez les patients nécessitant un traitement par aérosols-doseurs. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le guide d'utilisation fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
Fabricant : Respironics New Jersey, Inc. - 5 Wood Hollow Road - Parsippany, NJ 07054 - USA
Mandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne
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