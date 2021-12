Votre passerelle vers les cas histopathologiques

L’application de revue du système de gestion des images est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des diapositives numérisées. Ce logiciel nouvelle génération est facile à utiliser et comprend des outils de gestion quotidienne des cas, de navigation parmi les cas et les images, et de collaboration avec vos collègues. En accédant aux images de lames entières (WSI, whole slide images) par le biais d’une visionneuse intuitive et riche en fonctionnalités, votre processus de diagnostic est simplifié et plus accessible. L’interopérabilité avec votre système d’information de laboratoire (LIS, laboratory information system) signifie que les cas sont automatiquement envoyés au spécialiste approprié, ce qui permet à votre laboratoire de gagner du temps par rapport aux méthodes analogiques d’organisation et de distribution des cas.