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9 Fr Esophageal/Rectal Temperature Probe, Non-Sterile 989803222881

Accessoires de température

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Sonde de température œsophagienne/rectale à usage unique, 9 FR, non stérile, pour la surveillance continue. Destinée aux patients pédiatriques. La sonde n’est pas conçue pour être reliée directement à un moniteur. À utiliser avec un câble d’extension compatible et validé. Longueur totale : 75 cm. 1 boîte = 20 sondes.

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Fiche technique

Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant
Site d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Taille du capteur
  • 9 French
Longueur du câble
  • 75 cm
Compatibilité
  • Câble adaptateur 989803221301 (1,5 m) ou 989803221181 (3 m)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Conditionnement
  • 1 boîte de 20 sondes conditionnées individuellement en sachets
À usage unique ou réutilisable
  • Usage unique
Type de patient
  • Enfant
Remplace la référence
  • M1837A
Durée de conservation
  • non applicable
Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
  • Non
Sans DEHP
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensions IntelliVue 867039, 867040 et 867041
  • Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL)
  • IntelliVue MP5 (M8105A) et MP5SC (M8105AS)
  • IntelliVue MP2 (M8102A) et X2 (M3002A)
  • Module de température M1029A
  • Moniteur patient 6100/6300/6500 (867311, 867313 et 867315)
  • Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803221301 ; 989803221181
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Certification CE
  • Oui
Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant
Site d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Conditionnement
  • 1 boîte de 20 sondes conditionnées individuellement en sachets
À usage unique ou réutilisable
  • Usage unique
Voir toutes les caractéristiques
Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant
Site d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Taille du capteur
  • 9 French
Longueur du câble
  • 75 cm
Compatibilité
  • Câble adaptateur 989803221301 (1,5 m) ou 989803221181 (3 m)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Conditionnement
  • 1 boîte de 20 sondes conditionnées individuellement en sachets
À usage unique ou réutilisable
  • Usage unique
Type de patient
  • Enfant
Remplace la référence
  • M1837A
Durée de conservation
  • non applicable
Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
  • Non
Sans DEHP
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensions IntelliVue 867039, 867040 et 867041
  • Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL)
  • IntelliVue MP5 (M8105A) et MP5SC (M8105AS)
  • IntelliVue MP2 (M8102A) et X2 (M3002A)
  • Module de température M1029A
  • Moniteur patient 6100/6300/6500 (867311, 867313 et 867315)
  • Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803221301 ; 989803221181
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Certification CE
  • Oui
  • N’utilisez pas de sonde à usage général chez les patients pour lesquels son insertion dans l’œsophage pourrait être considérée comme dangereuse.

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