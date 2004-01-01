En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Adresse du représentant autorisé ou de la représentante autorisée
None / Not applicable
Ne pas démonter, perforer, écraser ou incinérer.
Interrompre immédiatement l’utilisation de la batterie si elle présente des signes de gonflement ou de détérioration importants.
Ne pas placer la batterie dans un environnement dans lequel la température dépasse 60 °C.
Ne pas utiliser la batterie après immersion dans l’eau.
Ne pas utiliser la batterie avec les moniteurs de la série MP.
