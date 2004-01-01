Termes recherchés

Batteries 989803210521

Batterie lithium-ion 10,7 V 7,1 Ah

Batterie lithium‑ion rechargeable. La référence 989803210521 est équivalente à la référence M4605A.

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
À utiliser avec un équipement autre que Philips Healthcare
  • Non
À utiliser avec un équipement Philips Healthcare
  • 866060, 866061, 866062, 866064, 866066, M8105A, M8105AS, M2702A, M2703A
Utilisation monopatient ou multipatient
  • Réutilisable
Conditionnement
  • 1 batterie par paquet
Durée de conservation minimum
  • 4 mois
Durée de vie utile
  • 3 ans ou 500 cycles complets de charge/décharge
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • oui
Certification CE
  • oui
Informations réglementaires
Adresse du représentant autorisé ou de la représentante autorisée

None / Not applicable

  • Ne pas démonter, perforer, écraser ou incinérer.
  • Interrompre immédiatement l’utilisation de la batterie si elle présente des signes de gonflement ou de détérioration importants.
  • Ne pas placer la batterie dans un environnement dans lequel la température dépasse 60 °C.
  • Ne pas utiliser la batterie après immersion dans l’eau.
  • Ne pas utiliser la batterie avec les moniteurs de la série MP.

