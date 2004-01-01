Termes recherchés

Adult NIBP Air Hose, Length 1.5M (4.92 feet)

Connecteur de tubulure, diamètre 5 mm

Trouver des produits similaires

Tubulure pour brassards de pression non invasive pour adulte. Longueur 1,5 m. Connecte tous les brassards de PNI Philips réutilisables et à usage unique pour adulte et enfant au moniteur. À utiliser uniquement avec les brassards de pression pour adulte et enfant. NE PAS UTILISER avec les brassards pour nouveau-né.

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Tubulure pour brassards de PNI
Tubulure pour brassards de PNI
Longueur de la tubulure
  • 1,5 m
Type de patient
  • Enfant, adulte
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Utilisation avec des consommables Philips
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478,
  • 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063,
  • 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072,
  • 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276,
  • 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A,
  • M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Certification CE
  • Oui
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • PNI
Type de produit
  • Tubulure
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,150
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 tubulure par sachet
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Brassards de PNI Philips
Tubulure pour brassards de PNI
Tubulure pour brassards de PNI
Longueur de la tubulure
  • 1,5 m
Type de patient
  • Enfant, adulte
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Utilisation avec des consommables Philips
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478,
  • 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063,
  • 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072,
  • 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276,
  • 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A,
  • M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Certification CE
  • Oui
Voir toutes les caractéristiques
Tubulure pour brassards de PNI
Tubulure pour brassards de PNI
Longueur de la tubulure
  • 1,5 m
Type de patient
  • Enfant, adulte
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Utilisation avec des consommables Philips
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478,
  • 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063,
  • 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072,
  • 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276,
  • 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A,
  • M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Certification CE
  • Oui
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • PNI
Type de produit
  • Tubulure
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,150
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 tubulure par sachet
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Brassards de PNI Philips

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler