VSM Premium Roll Stand 989803206541

Chariot mobile pour moniteur de paramètres vitaux

Pied mobile Philips pour charges légères. Comprend quatre roulettes avec freins intégrés, une poignée de direction avec crochets pour câbles, un revêtement vert amovible pour la poignée, un bac de rangement transparent amovible et une plaque de montage destinée au moniteur de paramètres vitaux EarlyVue VS30.

