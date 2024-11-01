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12-Lead Complete Lead Set (IEC), Standard Length, Snaps IEC

Accessoires ECG

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Le jeu de fils d’électrodes ECG 12 dérivations à utilisation multipatient (CEI) Philips référence 989803180151 est conçu pour être utilisé avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i. Il vous permet d’effectuer les mesures diagnostiques voulues, lorsque vous en avez besoin. Longueur – Standard : 1,05 mètre.

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Modèle de câble blindé

La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.

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La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.

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La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Usage diagnostique

Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.

Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés au diagnostic, à l’évaluation des risques et au pronostic de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés à des fins de surveillance après un infarctus du myocarde.

Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.

Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés au diagnostic, à l’évaluation des risques et au pronostic de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés à des fins de surveillance après un infarctus du myocarde.

Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.

Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés au diagnostic, à l’évaluation des risques et au pronostic de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés à des fins de surveillance après un infarctus du myocarde.
Produit sécurisé.

Sécurité intégrée.

Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.

Sécurité intégrée.

Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.

Sécurité intégrée.

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  • Les performances que vous demandez
  • Usage diagnostique
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La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.

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La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.

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Usage diagnostique

Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.

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Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.

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Fiche technique

Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Longueur du jeu de fils
  • Standard : 1,05 mètre
Nombre de fils
  • 12
Codage couleur
  • CEI
Type de connecteur
  • Terminaisons à pression
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • ST80i : 860343, 860351
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • 40420A
Approuvé par la FDA
  • Oui
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Longueur du jeu de fils
  • Standard : 1,05 mètre
Nombre de fils
  • 12
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • ST80i : 860343, 860351
Catégorie de produit
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Longueur du jeu de fils
  • Standard : 1,05 mètre
Nombre de fils
  • 12
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  • CEI
Type de connecteur
  • Terminaisons à pression
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  • ST80i : 860343, 860351
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Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
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  • 1 jeu de fils d’électrodes
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • 40420A
Approuvé par la FDA
  • Oui
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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