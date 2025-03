Plus de 7 longueurs d’onde de lumière

La technologie Masimo rainbow utilise plus de 7 longueurs d’onde de lumière (7+) pour mesurer de manière continue et non invasive la carboxyhémoglobine (SpCO), la méthémoglobine (SpMet) et l’hémoglobine totale (SpHb), tout en assurant une détection plus fiable de la déconnexion du capteur.