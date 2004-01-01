Des décisions éclairées en anesthésie, en toute confiance.

Pourquoi intégrer le système d’EEG Masimo SedLine aux moniteurs IntelliVue utilisés au bloc opératoire et en soins intensifs ? Pour vous assurer que les patients sous sédation bénéficient de la dose adaptée d’anesthésiques. En effet, une dose trop importante peut entraîner, après l’intervention, des nausées, une gêne, des lésions permanentes, ou même pire. Inversement, une dose insuffisante peut se traduire par un réveil précoce, susceptible de donner des visions récurrentes de l’intervention chirurgicale, un trouble de stress post-traumatique et des poursuites judiciaires. Le système Masimo SedLine offre une analyse continue de l’EEG de votre patient afin de mieux déterminer la profondeur de la sédation.