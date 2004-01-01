Indicateurs, analyses et bien plus encore

Focal Point fournit une vue d’ensemble de vos équipements de monitorage Philips ; une multitude de possibilités s’offre ainsi à vous pour rationaliser votre activité. Grâce à des indicateurs de performances, analyses, évaluations des processus de travail et modèles d’activités innovants, Philips vous accompagne dans l’optimisation de la gestion informatique et biomédicale et dans la mise en œuvre des améliorations continues. L’analyse de la disponibilité des solutions en fait partie pour vous permettre d’utiliser au mieux vos appareils et équipements.