Dr. Teresa López-Fernández : La cardiotoxicité comprend neuf grandes catégories de complications CV*, l'insuffisance cardiaque étant la plus répandue de nos jours. Dans ce scénario, l'imagerie cardiaque joue un rôle essentiel tant du point de vue du diagnostic que du pronostic. La surveillance et le diagnostic des dysfonctionnements cardiaques liés au traitement du cancer (CTRCD*) reposent sur des paramètres cliniques, des biomarqueurs et des paramètres d'imagerie cardiaque en série, afin d'identifier les patients présentant un risque d'insuffisance cardiaque1,2. Les modalités d'imagerie choisies pour la surveillance cardiaque dépendront du scénario clinique ainsi que de l'accès et de l'expertise au niveau local. L'échographie et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) cardiaque sont les techniques les plus plébiscitées pour surveiller le traitement du cancer car, elles fournissent des informations complètes et sans radiation sur la fonction cardiaque globale.



Actuellement, l'écho est considérée comme la méthode de choix pour évaluer la fonction ventriculaire chez les patients cancéreux en raison de sa grande disponibilité et de son coût, plus accessible. L'utilisation de l'échocardiographie a été associée à une plus grande utilisation de médicaments cardioprotecteurs, peut-être en raison d'une détection plus précoce de la cardiotoxicité. La CMR est recommandée lorsque les résultats de l'échographie sont jugés peu fiables et chez certains patients à haut risque3,4.



* Insuffisance cardiaque, hypertension, arythmies cardiaques, coronaropathie, maladie vasculaire périphérique, hypertension pulmonaire, cardiopathie valvulaire et maladies péricardiques.