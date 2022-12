La méthodologie de co-création de Philips est une approche itérative, multidisciplinaire et centrée sur les personnes qui permet d’innover et de résoudre les problèmes. Basée sur un esprit de collaboration, elle recueille les réflexions, les intentions et les idées créatives par le biais d’ateliers animés

auxquels les médecins, les patients, la direction de l’établissement de santé et d’autres parties prenantes participent activement. La co-création est idéale pour relever les défis complexes des différentes parties prenantes dans le domaine de la santé.

Découvrir : explorer et mettre à l’épreuve des idées à un stade précoce

explorer et mettre à l’épreuve des idées à un stade précoce Formuler : définir l’opportunité et une situation future optimisée

définir l’opportunité et une situation future optimisée Articuler : faire preuve de créativité pour identifier des solutions, sélectionner les plus pertinentes et créer une compréhension commune

faire preuve de créativité pour identifier des solutions, sélectionner les plus pertinentes et créer une compréhension commune Élaborer : simuler des situations, des expériences et des comportements pour tester des hypothèses