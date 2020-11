Solutions Early Warning Scoring pour les interventions d’urgence

1 Schein RM, Hazday N, Pena M, et. al. Clinical antecedents to in-hospital cardiopulmonary arrest. Chest. 1990;98:1388-1392.

2 Rutherford P, Lee B, Greiner A. Transforming Care at the Bedside. IHI Innovation Series white paper. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2004.(Disponible sur le site www.IHI.org)

3 Bellomo, Rinaldo, Well-implemented Early Warning Scores can help Rapid Response Teams in improving outcomes, © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Le système Philips IntelliSpace Event Management est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD 0123. Il est destiné à la gestion de notifications d'évènements, d'alertes et d'alarmes. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2018

La solution Philips Guardian est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Elle est destinée à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2018