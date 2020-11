Adapter les soins et les précautions aux différentes thérapies

Comprendre quelle technique de ventilation est appropriée pour chaque patient peut aider à améliorer les soins aux patients et aider les équipes cliniques à obtenir de bons résultats. Il existe différentes façons de traiter les patients COVID-19 par ventilation non invasive et, en fonction de la meilleure option de traitement, chacune d'entre elles implique des considérations différentes. Vous trouverez ci-dessous les thérapies de ventilation non invasive les plus courantes, avec des recommandations sur la manière de réduire le risque de transmission :



Canule nasale à haut débit (OHD Oxygénothérapie à Haut Débit) : Si l'oxygène délivré par la canule nasale à haut débit est une option pour les patients souffrant d'une insuffisance respiratoire hypoxique légère :



Prévoir des masques à porter sur la canule nasale pour réduire le risque de transmission de virus par voie aérienne.

Assurer une intubation endotrachéale et une ventilation mécanique à pression positive en temps utile si l'état clinique du patient se détérior[3-4].



Pression positive continue des voies aériennes (CPAP) ou pression positive bilatérale des voies aériennes (BiPAP) : Si la CPAP ou la BiPAP est considérée comme appropriée chez les patients présentant une hypoxémie et une hypercapnie légères - tels que les patients souffrant d'une exacerbation de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) :



Utiliser un masque naso-buccal bien ajusté (ou un casque, si disponible). Évitez d'utiliser des masques nasaux et/ou des coussins nasaux, si possible. Utiliser un ventilateur à deux branches avec des filtres placés aux sorties du ventilateur. L'utilisation d'un filtre d'orifice expiratoire approprié et compatible pour les ventilateurs non invasifs à une seule branche réduira le risque de propagation du virus dans la chambre du patient [5].



Bien entendu, la vigilance est de mise pour assurer une intubation endotrachéale et une ventilation en pression positive en temps utile si l'état clinique du patient se détériore. Si un patient développe une insuffisance respiratoire aiguë avec une infection COVID-19 avérée ou suspectée et qu'il échoue aux essais de respiration non invasive, il peut avoir besoin d'une intubation endotrachéale et d'une ventilation mécanique en pression positive [3-4, 6]. Certains modèles de respirateurs peuvent être utilisés à la fois pour la ventilation non invasive et la ventilation invasive, en changeant de mode en fonction de l'évolution des besoins cliniques du patient.



Notre mission d'améliorer des vies est plus pertinente que jamais. Nous travaillons avec vigilance pour soutenir les prestataires de santé dans le monde entier et leur fournir des conseils cliniques relatifs à l'utilisation de nos produits et solutions de soins professionnels et toute autre information qui pourrait être utile pendant cette crise, comme les informations contenues dans cet article. Notre reconnaissance va à tous ceux qui luttent contre le COVID-19 et qui essaient de faire ce qu'ils peuvent pour aider les patients. Restez en sécurité et en bonne santé.

