Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas

Votre tondeuse nécessite un nettoyage régulier pour fonctionner correctement. Des poils ou des débris peuvent rester coincés dans l'appareil et affecter ses performances.



Avant de nettoyer la tondeuse, déterminez si elle est lavable ou si elle ne peut être nettoyée qu'à sec.



Tondeuses lavables

Elles sont dotées d'un symbole représentant un robinet ou une douche. Pour nettoyer ces appareils, retirez les accessoires et l'élément de coupe, puis lavez la zone découverte à l'eau.

N'utilisez pas d'eau savonneuse ou de détergent, car ils élimineraient la couche de graisse protectrice sur la lame, ce qui impacterait ses performances. Lavez et séchez les accessoires séparément avant de les fixer à nouveau à la tondeuse.



Tondeuses non lavables

Un symbole de robinet barré est imprimé sur ces appareils. Ces appareils ne peuvent pas être nettoyés à l'eau. Lorsque vous retirez les accessoires, nettoyez la zone située en dessous à l'aide de la brossette fournie ou d'un coton-tige.



Tondeuses non lavables avec accessoires lavables

Certaines tondeuses Philips ne sont pas lavables, mais leurs accessoires le sont. Pour ces appareils, retirez les accessoires pour les laver. Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs avant de les remettre en place sur la tondeuse.

Regardez la vidéo d'instructions ci-dessous pour savoir comment nettoyer ces appareils.



Pour des instructions de nettoyage plus détaillées concernant votre modèle spécifique, reportez-vous au manuel d'utilisation.

