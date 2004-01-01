Termes recherchés

    Pourquoi un adaptateur n'est-il pas fourni avec le produit ?

    Publié le 10 août 2023
    Chez Philips, nous nous engageons à réduire les déchets plastiques. Dans le cadre de nos efforts en faveur de l'environnement, certains produits Philips ne sont plus fournis avec un adaptateur secteur USB. Bien que cela puisse sembler peu pratique, nous vous assurons que cela se justifie par le fait que la plupart des consommateurs et consommatrices possèdent déjà un ou plusieurs adaptateurs secteur USB. 

    Nous continuerons à fournir avec le produit des câbles de charge USB qui peuvent être utilisés avec un adaptateur secteur USB. 
     
    Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur l'adaptateur secteur que vous pouvez utiliser avec votre produit Philips. 

    Puis-je acheter l'adaptateur USB sur Philips.com ?

    La disponibilité à l'achat d'un adaptateur secteur USB Philips varie selon les pays. Vous pouvez effectuer une recherche en indiquant l'un des adaptateurs ci-dessous (HQ87 ou WAA1001/WA2001), « adaptateur secteur USB » ou « adaptateur secteur » sur le site Philips.com. Contactez-nous si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez.

    Je possède déjà un adaptateur secteur USB.

    Si vous possédez déjà un adaptateur secteur USB, assurez-vous qu'il est certifié et répond aux normes de sécurité, et idéalement qu'il est produit par une marque digne de confiance. Consultez les normes de sécurité ci-dessous pour une charge sans danger :

    • Tension d'entrée : 100-240 V
    • Tension de sortie : 5 V
    • Sortie : 1 A ou plus
    • Si vous souhaitez utiliser ou charger votre produit dans un environnement humide (salle de bain, par exemple), utilisez toujours un adaptateur résistant aux éclaboussures (indice IPX4).

     

    Je ne possède pas d'adaptateur secteur USB.

    Nous recommandons un adaptateur résistant aux éclaboussures (IPX4). Vous pouvez vous procurer cet adaptateur dans la Boutique en ligne Philips ou dans un autre commerce. Recherchez le texte « IPX4 » ou les symboles correspondants sur l'adaptateur.

    Vous trouverez ci-dessous à titre d'exemple l'adaptateur secteur IPX4 HQ87.
    Remarque : Les icônes et les images désignant un article résistant aux éclaboussures ou IPX4 varient selon les pays. Consultez votre manuel d'utilisation pour savoir quels chargeurs secteur USB sont recommandés pour votre produit.
     
    Catégorie de produitAdaptateur recommandé
    Soin masculin et beauté Philips : OneBlade, rasoirs, rasoirs féminins et tondeusesAdaptateur IPX4 résistant aux éclaboussures Philips HQ87. 
    Philips Sonicare : Brosses à dents électriques et jets dentairesAdaptateur IPX4 résistant aux éclaboussures Philips WAA1001 (blanc)
    Adaptateur IPX4 résistant aux éclaboussures Philips WAA2001 (noir)
    		 

    En savoir plus ?

    Vous trouverez de plus amples informations sur nos objectifs de développement durable sur Philips.com
     

