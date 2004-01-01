Chez Philips, nous nous engageons à réduire les déchets plastiques. Dans le cadre de nos efforts en faveur de l'environnement, certains produits Philips ne sont plus fournis avec un adaptateur secteur USB. Bien que cela puisse sembler peu pratique, nous vous assurons que cela se justifie par le fait que la plupart des consommateurs et consommatrices possèdent déjà un ou plusieurs adaptateurs secteur USB.



Nous continuerons à fournir avec le produit des câbles de charge USB qui peuvent être utilisés avec un adaptateur secteur USB.



Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur l'adaptateur secteur que vous pouvez utiliser avec votre produit Philips.