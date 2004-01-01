Pourquoi un adaptateur n'est-il pas fourni avec le produit ?
Nous continuerons à fournir avec le produit des câbles de charge USB qui peuvent être utilisés avec un adaptateur secteur USB.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur l'adaptateur secteur que vous pouvez utiliser avec votre produit Philips.
Puis-je acheter l'adaptateur USB sur Philips.com ?
Je possède déjà un adaptateur secteur USB.
Si vous possédez déjà un adaptateur secteur USB, assurez-vous qu'il est certifié et répond aux normes de sécurité, et idéalement qu'il est produit par une marque digne de confiance. Consultez les normes de sécurité ci-dessous pour une charge sans danger :
- Tension d'entrée : 100-240 V
- Tension de sortie : 5 V
- Sortie : 1 A ou plus
- Si vous souhaitez utiliser ou charger votre produit dans un environnement humide (salle de bain, par exemple), utilisez toujours un adaptateur résistant aux éclaboussures (indice IPX4).
Je ne possède pas d'adaptateur secteur USB.
Vous trouverez ci-dessous à titre d'exemple l'adaptateur secteur IPX4 HQ87.
Remarque : Les icônes et les images désignant un article résistant aux éclaboussures ou IPX4 varient selon les pays. Consultez votre manuel d'utilisation pour savoir quels chargeurs secteur USB sont recommandés pour votre produit.
