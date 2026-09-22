Mon aspirateur Philips AquaTrio laisse des traces d'eau sur le sol

Des virages serrés ont été effectués avec l'AquaTrio en configuration Aspiration et nettoyage, ou l'appareil a été déplacé latéralement (tiré de gauche à droite sur le sol)

Pour éviter les traces d'eau au sol, effectuez des virages moins serrés avec votre AquaTrio série 9000 et évitez de déplacer l'appareil latéralement. Si vous voyez toujours des traces d'eau au sol et que vous souhaitez les éliminer, vous pouvez activer le mode d'absorption d'eau* en appuyant sur le bouton de sélection du mode de nettoyage (voir l'image ci-dessous).



L'AquaTrio en configuration Aspiration et nettoyage a été déplacé au-dessus d'un seuil, d'un tapis ou d'un escalier alors qu'il était allumé.

Il est recommandé d'activer le mode d'absorption d'eau* lorsque vous déplacez l'appareil au-dessus d'un seuil, d'un tapis ou d'un escalier. Cela permet d'éviter que de l'eau sale ne s'écoule de la brosse AquaSpin.



L'AquaTrio en configuration Aspiration et nettoyage a été soulevé du sol immédiatement après avoir été éteint

L'appareil peut laisser une flaque sur le sol au moment où vous l'éteignez. Vous pouvez réduire la taille de cette flaque en activant le mode d'absorption d'eau* avant d'éteindre votre AquaTrio série 9000. Activez le mode d'absorption d'eau et déplacez plusieurs fois l'appareil d'avant en arrière et vice-versa. Si nécessaire, vous pouvez essuyer les dernières gouttes à l'aide d'un chiffon.



Remarque :

Mode d'absorption* : les modèles plus anciens disposent d'un mode humide normal et d'un mode humide intense, mais pas de mode d'absorption d'eau.

Lorsque vous utilisez le mode d'absorption d'eau, l'appareil cesse de répandre de l'eau et la puissance d'aspiration augmente. Au bout de 45 secondes, si vous n'effectuez aucune action, l'appareil repasse automatiquement en mode humide normal.

Les roulettes de votre AquaTrio série 9000 sont bloquées

Vous pouvez vérifier régulièrement l'état des roulettes et retirer la saleté qui les bloque.Ces solutions n'ont pas permis de résoudre le problème ? Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.