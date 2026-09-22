ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Mon aspirateur Philips AquaTrio laisse des traces d'eau sur le sol

Si votre aspirateur Philips AquaTrio laisse des traces d'eau par terre, cela peut avoir plusieurs causes. Veuillez consulter l'image pour déterminer quel modèle vous possédez et trouver les informations correspondantes ci-dessous.

Mon aspirateur Philips AquaTrio laisse des traces d'eau sur le sol

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance