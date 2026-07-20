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Ce produit
i9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
449,99 €
Cartouche Quick Clean Pod
16,99 €
Cartouche Quick Clean Pod
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Cartouche Quick Clean Pod
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SH91
Têtes de rasage de rechange
59,99 €
449,99 €
Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual SteelPrecision
Tête de précision flexible à 360°
capteur Pressure Guard
Garantie de 5 ans****
Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
4.4
sur 5
2375
Avis
87%
recommandent ce produit
Patou88
20/07/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent rasoir
J’aime beaucoup ce rasoir qui rase très bien et tout en douceur. En plus agréable à tenir et un beau look
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-15
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-15
Ggatulysse
07/07/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent rasoir
Excellent rasoir , il y a quelques années , j avais essayé un Phillips mais trop de rougeurs. De ce fait je le suis retourné sur un braun mais mais au vue des prix de la grille pour changer j ai repris un Phillips 9000 1 et la , le top rasé de très prêt et presque pas de rougeurs qui se calment rapidement . Je vous conseil ce rasoir qui est vraiment parfait .
Pour
Rasé facilement et rapide
Contre
Aucune
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-29
pas de pseudonyme
07/06/2026
France
Acheteur vérifié
tres bon produit
a tout le monde car ce produit est est tres recommandale
Pour
Rasages vite et bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-27
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
par rapport à une cartouche remplie d'eau
après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat