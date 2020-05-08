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TT2000/43
BG5021/15R1
BG3007/01
BG3017/01
BG3027/03
BG5021/16
BG3027/03R1
BG3027/05
BG5021/15
BG5021/16R1
BG7025/15
Compatible avec Bodygroom S3000
Compatible avec Bodygroom S5000
Compatible avec Bodygroom S7000
Compatible avec Click&Style (S500/700)
Entièrement étanche pour faciliter l'utilisation et le nettoyage.
La tête de rasoir comprend des extrémités arrondies brevetées et une grille hypoallergène pour protéger la peau pendant le rasage. Ses tondeuses bidirectionnelles éliminent les poils longs, qui sont rasés par la grille pour un rasage en tout confort et de très près.
3.5
sur 5
591
Avis
franck47
08/05/2020
France
Acheteur vérifié
efficace
très polyvalent, durée de vie des lames impressionnante. Dommage que la batterie soit deux piles soudées.
Pour
très polyvalent
Contre
batterie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2039/15 Showerproof body groomer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2039/15 Showerproof body groomer
guy13
13/09/2016
France
Acheteur vérifié
très satisfait
leger autonomie suffisante pour le corps et la barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
Oui, je recommande ce produit
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DAN83
13/09/2016
France
Acheteur vérifié
très satisfait
leger autonomie suffisante pour le corps et la barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche