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  • Grille de rechange Trim & Shave
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Bodygroom replacement foilGrille de rechange

TT2000/43

3.5
| (591) Avis
Grille de rechange Trim & Shave
Tête de rasage de rechange avec grille TT2000/51 pour tondeuses corps des gammes Philips Bodygroom 3000, 5000 et 7000
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Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
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Bodygroom series 3000

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Tondeuse aine et corps étanche

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Pour des résultats impeccables, remplacez la grille tous les ans

Grille de rechange Trim & Shave

  • Compatible avec Bodygroom S3000

  • Compatible avec Bodygroom S5000

  • Compatible avec Bodygroom S7000

  • Compatible avec Click&Style (S500/700)

Entièrement étanche; utilisation dans la douche, nettoyage facile

Entièrement étanche; utilisation dans la douche, nettoyage facile

Entièrement étanche pour faciliter l'utilisation et le nettoyage.

Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

La tête de rasoir comprend des extrémités arrondies brevetées et une grille hypoallergène pour protéger la peau pendant le rasage. Ses tondeuses bidirectionnelles éliminent les poils longs, qui sont rasés par la grille pour un rasage en tout confort et de très près.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 5

591

Avis

08/05/2020

France

France

Acheteur vérifié

efficace

très polyvalent, durée de vie des lames impressionnante. Dommage que la batterie soit deux piles soudées.

Pour

très polyvalent

Contre

batterie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2039/15 Showerproof body groomer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2039/15 Showerproof body groomer

13/09/2016

France

France

Acheteur vérifié

très satisfait

leger autonomie suffisante pour le corps et la barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche

13/09/2016

France

France

Acheteur vérifié

très satisfait

leger autonomie suffisante pour le corps et la barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche

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