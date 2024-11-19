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  • Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture
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  • Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture
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Bodygroom series 3000Tondeuse aine et corps étanche

BG3007/01

4.1
| (742) Avis | 84% recommandent ce produit
Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Technologie de suivi des contours 2D respectueuse de la peau

Tondeuse corps confortable, sans danger même sous la ceinture

  • 1 sabot clipsable, 3 mm

  • Rasoir 2D avec suivi des contours

  • 40 min d'autonomie

Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate

La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.

Tondeuse bidirectionnelle et sabot pour une tonte dans toutes les directions

Tondeuse bidirectionnelle et sabot pour une tonte dans toutes les directions

Coupez les poils qui poussent dans n'importe quelle direction grâce à la tondeuse bidirectionnelle et au sabot de 3 mm. Il est recommandé de pré-tailler les poils les plus épais.

Tondeuse corps 100 % étanche

Tondeuse corps 100 % étanche

Votre tondeuse corps utilisable sous l’eau est entièrement étanche. Vous pouvez donc l’utiliser sous la douche comme en dehors et la nettoyer facilement. Pour des résultats optimaux, passez-la sur vos poils secs avant de vous doucher.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 5

742

Avis

84%

recommandent ce produit

19/11/2024

France

France

Super produit, je recommande.

Je recommande vivement ce produit ! Pratique, efficace et doux, il a su répondre à mes attentes depuis que je l'utilise depuis 2 ans à ce jour.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche

24/07/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit, efficace, simple d'utilisation

Très bon produit, facile d'utilisation, efficace, rapide.

Pour

Efficacité, rapidité

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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02/10/2020

France

France

Super produit

Efficacité et douceur à la fois dans son utilisation et dans le résultat ! Sans risque de coupure grâce à sa tête de rasage adaptée pour les zones sensibles !

Pour

Vrai tondeuse pour le corps

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 