Jusqu'à 48 h d'autonomie. Boîtier de charge compact

Lorsque la réduction de bruit est désactivée, vous bénéficiez d'une autonomie de 12 heures avec une charge complète et de 36 heures supplémentaires avec le boîtier de charge compact (lorsque la réduction de bruit est activée, vous bénéficiez de 8 heures et de 24 heures supplémentaires avec le boîtier). S'il vous faut plus d'énergie, chargez les écouteurs pendant 10 minutes pour obtenir 2 heures supplémentaires. Le boîtier lui-même peut être rechargé via USB-C.