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Arrêté
TAT2205WT/00
HP 6 mm/conception arrière fermée
Bluetooth®
Le petit boîtier de charge est très pratique. Ce casque True Wireless résiste en outre aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 4 heures d'autonomie, plus 8 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.
Profitez d'un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs en néodyme de 6 mm et écoutez votre musique avec un confort total, grâce à une conception légère et compacte. Les embouts souples interchangeables tiennent confortablement dans les oreilles.
3.6
sur 5
32
Avis
ScorpioMax76
17/12/2020
Italia
Ottima ricezione e suono ben bilanciato
Ho comprato queste cuffie convinto di usarle come semplici auricolari per lo smartphone, sono invece delle fantastiche cuffie che permettono una magnifica ricezione della musica e del suono. le ho provate anche con la PS4 e sono perfette anche per i video giochi.
Pour
dimensioni, ricezione e bilanciatura suono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless
Oui, je recommande ce produit
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FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Strukka
01/01/2022
Portugal
Acheteur vérifié
Produto excelente
Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True