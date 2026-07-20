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TAT2100BK/00
Disponible à partir
Écouteurs compacts. Confort absolu
Un son naturel, des basses dynamiques
Technologie à 4 micros
Boîtier de charge de poche
Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.
Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.
Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs sont résistants aux éclaboussures, donc ils peuvent tolérer un peu de pluie ! Vous souhaitez les porter lors d'une journée particulièrement chaude ? Ils sont également résistants à la transpiration.
Notation globale