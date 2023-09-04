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Arrêté

Enceinte sans fil

TAS4807B/00

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Bougez ! La petite enceinte au son puissant.

Faites du surf, de la danse, de la boxe ou courez. Quelle que soit votre activité, cette sympathique enceinte étanche bicolore vous accompagne. Le son est puissant malgré sa taille compacte, et sa dragonne facilite son transport. C'est parti !

Voir tous les avantages

Bougez ! La petite enceinte au son puissant.

  • Protection contre la poussière/eau IP67

  • Des basses puissantes

  • Micro intégré pour les appels

  • Jusqu'à 12 heures de musique

Enceinte compacte et son puissant

Enceinte compacte et son puissant

Des parcs aux terrains de camping, emportez votre musique préférée partout avec vous ! Cette enceinte portable diffuse un son clair et des basses puissantes grâce à ses deux membranes passives. Vous voulez encore plus de puissance ? Appairez deux enceintes pour une fête en stéréo.

12 heures d'autonomie. Prolongez la musique.

12 heures d'autonomie. Prolongez la musique.

Vous voulez plus de musique ? Cette enceinte tient aussi longtemps que vous. Une enceinte complètement chargée vous offre jusqu'à 12 heures d'autonomie, ce qui est amplement suffisant pour une séance de sport ou une fête autour d'un feu de camp.

IP67 : étanche à la poussière et à l'eau. Faites la fête*

IP67 : étanche à la poussière et à l'eau. Faites la fête*

Cette enceinte vous accompagne partout, en rando comme à la plage ou à la piscine, grâce à son indice de protection IP67. La dragonne amovible facilite le transport, et avec une portée Bluetooth® pouvant atteindre 20 m, vous ne manquerez aucune note, même si votre téléphone est loin.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Avis

100%

recommandent ce produit

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04/09/2023

España

España

Resistente y potente

Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago

Pour

Resistencia y potencia de sonido

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS4807W Altavoz inalámbrico

Date d'utilisation 2023-08-04

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS4807W Altavoz inalámbrico

Date d'utilisation 2023-08-04

31/08/2023

España

España

Buen sonido y alcance para actividades exteriores

El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.

Pour

Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.

Contre

Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS4807W Altavoz inalámbrico

Date d'utilisation 2022-07-31

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS4807W Altavoz inalámbrico

Date d'utilisation 2022-07-31

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  1. L'indice de protection IP67 signifie que l'enceinte est étanche à la poussière et peut être immergée jusqu'à 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m.