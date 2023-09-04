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Arrêté
Bougez ! La petite enceinte au son puissant.
Faites du surf, de la danse, de la boxe ou courez. Quelle que soit votre activité, cette sympathique enceinte étanche bicolore vous accompagne. Le son est puissant malgré sa taille compacte, et sa dragonne facilite son transport. C'est parti !
Protection contre la poussière/eau IP67
Des basses puissantes
Micro intégré pour les appels
Jusqu'à 12 heures de musique
Des parcs aux terrains de camping, emportez votre musique préférée partout avec vous ! Cette enceinte portable diffuse un son clair et des basses puissantes grâce à ses deux membranes passives. Vous voulez encore plus de puissance ? Appairez deux enceintes pour une fête en stéréo.
Vous voulez plus de musique ? Cette enceinte tient aussi longtemps que vous. Une enceinte complètement chargée vous offre jusqu'à 12 heures d'autonomie, ce qui est amplement suffisant pour une séance de sport ou une fête autour d'un feu de camp.
Cette enceinte vous accompagne partout, en rando comme à la plage ou à la piscine, grâce à son indice de protection IP67. La dragonne amovible facilite le transport, et avec une portée Bluetooth® pouvant atteindre 20 m, vous ne manquerez aucune note, même si votre téléphone est loin.
Récompenses
5.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Deivi
04/09/2023
España
Resistente y potente
Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago
Pour
Resistencia y potencia de sonido
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS4807W Altavoz inalámbrico
Date d'utilisation 2023-08-04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS4807W Altavoz inalámbrico
Date d'utilisation 2023-08-04
ATHOMETVAVA
31/08/2023
España
Buen sonido y alcance para actividades exteriores
El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.
Pour
Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.
Contre
Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS4807W Altavoz inalámbrico
Date d'utilisation 2022-07-31
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS4807W Altavoz inalámbrico
Date d'utilisation 2022-07-31
L'indice de protection IP67 signifie que l'enceinte est étanche à la poussière et peut être immergée jusqu'à 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m.