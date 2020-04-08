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Arrêté

Casque sans fil

TAKH402BL/00

4.2

| (5) Avis | 80% recommandent ce produit

Disponible à partir

Bleu
Bleu
Rose
Rose

Brillez comme une étoile

Donnez-leur l’envie de bouger grâce à ce casque d’écoute circum-auriculaire cool qui s’illumine. Le volume de ce casque d’écoute sans fil résistant est limité à 85 dB. Un panneau DEL dans l’oreillette permet aux enfants de changer de style grâce aux lumières colorées.

Voir tous les avantages

Brillez comme une étoile

  • Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière

  • Supra-auriculaire

  • Coussinets doux

Autonomie de 20 heures. Pas de fil, pas de câbles emmêlés

En voyage ou pour l’équivalent d’une semaine d’écoute – les enfants adoreront ce casque d’écoute sans fil supra-auriculaire. Ils obtiennent une autonomie de 20 heures en une charge : suffisant pour les divertir pendant quelques jours ou plus.

Transducteurs acoustiques de 32 mm. Son cristallin

Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque d’écoute se targue d’avoir des transducteurs acoustiques de 32 mm limités à 85 dB. Vous pouvez vous détendre en sachant que vos enfants écoutent leur musique, vidéos et jeux vidéo en toute sécurité.

Oreillettes confortables et serre-tête rembourré. Idéal pour les jeunes oreilles.

Les coussinets doux et le serre-tête rembourré souple offrent du confort aux enfants, qu’ils soient en train d’écouter de la musique ou de regarder leurs YouTubers préférés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.2

sur 5

5

Avis

80%

recommandent ce produit

2
1

08/04/2020

España

España

regalazo

mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.

Pour

pensado para los niños

Contre

un poco más de autonomía

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Date d'utilisation 2019-03-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Date d'utilisation 2019-03-08

07/01/2021

Italia

Italia

Employé Philips

Eccezionale Dono Natalizio

[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top

Pour

Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina

Contre

Sinceramente nessuo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Cuffia wireless

Date d'utilisation 2019-12-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Cuffia wireless

Date d'utilisation 2019-12-07

06/09/2021

España

España

Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.

Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Date d'utilisation 2021-08-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Date d'utilisation 2021-08-06

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