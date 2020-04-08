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Arrêté
TAKH402BL/00
Brillez comme une étoile
Donnez-leur l’envie de bouger grâce à ce casque d’écoute circum-auriculaire cool qui s’illumine. Le volume de ce casque d’écoute sans fil résistant est limité à 85 dB. Un panneau DEL dans l’oreillette permet aux enfants de changer de style grâce aux lumières colorées.
Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière
Supra-auriculaire
Coussinets doux
En voyage ou pour l’équivalent d’une semaine d’écoute – les enfants adoreront ce casque d’écoute sans fil supra-auriculaire. Ils obtiennent une autonomie de 20 heures en une charge : suffisant pour les divertir pendant quelques jours ou plus.
Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque d’écoute se targue d’avoir des transducteurs acoustiques de 32 mm limités à 85 dB. Vous pouvez vous détendre en sachant que vos enfants écoutent leur musique, vidéos et jeux vidéo en toute sécurité.
Les coussinets doux et le serre-tête rembourré souple offrent du confort aux enfants, qu’ils soient en train d’écouter de la musique ou de regarder leurs YouTubers préférés.
4.2
sur 5
5
Avis
80%
recommandent ce produit
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Pour
pensado para los niños
Contre
un poco más de autonomía
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Date d'utilisation 2019-03-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Date d'utilisation 2019-03-08
Cata78
07/01/2021
Italia
Employé Philips
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Pour
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Contre
Sinceramente nessuo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAKH402PK Cuffia wireless
Date d'utilisation 2019-12-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAKH402PK Cuffia wireless
Date d'utilisation 2019-12-07
usuario imaginario
06/09/2021
España
Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.
Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Date d'utilisation 2021-08-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Date d'utilisation 2021-08-06