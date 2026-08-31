ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’un produit unique

Arrêté

Casque avec micro

TAKH101BL/00

Lâchez-vous!

Laissez-les regarder des émissions, écouter de la musique ou jouer avec ce casque d’écoute qui ne blessera pas leurs oreilles. Le volume de ce casque d’écoute confortable est limité à 85 dB. Ainsi, les enfants peuvent passer du temps devant l’écran ou écouter leurs chansons préférées en toute sécurité.

Voir tous les avantages

Lâchez-vous!

  • Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière

  • Supra-auriculaire

  • Coussinets doux

Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.

Transducteurs acoustiques de 32 mm. Son cristallin

Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque d’écoute se targue d’avoir des transducteurs acoustiques de 32 mm limités à 85 dB. Vous pouvez vous détendre en sachant que vos enfants écoutent leur musique, vidéos et jeux vidéo en toute sécurité.

Conception compacte et pliable. Rangement facile

Ce casque d’écoute filaire supra-auriculaire pour enfants peut être plié vers l’intérieur, créant un ensemble compact. Parfait quand vous voulez le glisser dans une poche de manteau ou dans votre sac.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.