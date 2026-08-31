Robustes, résistants et pliables

Fabriqués à partir de matériaux résistants et non toxiques, ces écouteurs sont conçus pour supporter les contraintes d’une utilisation quotidienne par les enfants. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils peuvent être pliés à plat pour se ranger facilement dans un tiroir. Vous pouvez également les plier à plat et vers l’intérieur pour former un ensemble compact qui se glisse facilement dans les poches et les sacs.