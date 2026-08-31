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TAK6000PK/00
Un style qu’ils adorent. Un son auquel vous pouvez faire confiance.
Découvrez le casque conçu pour une écoute sans danger et des changements de style réguliers. Les écrans ePaper sur les écouteurs permettent aux enfants d’utiliser des photos pour créer un style personnalisé facile à modifier. Les limites de volume protègent les jeunes oreilles à la maison comme en déplacement.
Casque supra-auriculaire sans fil
Volume limité à 85 dB
Écran ePaper personnalisable
Résistant et pliable
Fabriqués à partir de matériaux résistants et non toxiques, ces écouteurs sont conçus pour supporter les contraintes d’une utilisation quotidienne par les enfants. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils peuvent être pliés à plat pour se ranger facilement dans un tiroir. Vous pouvez également les plier à plat et vers l’intérieur pour former un ensemble compact qui se glisse facilement dans les poches et les sacs.
Notre application compagnon permet de définir des limites de durée d’écoute, afin que les enfants n’écoutent pas trop longtemps. Vous pouvez également utiliser l’application pour faire passer ces écouteurs de leur réglage par défaut, qui limite le volume à 75 dB, à un mode voyage qui le limite à 85 dB.
Des loisirs du week-end aux devoirs, ce casque suit le rythme avec jusqu’à 45 heures d’écoute après une charge complète (qui prend 2 heures via USB-C). Un bouton BT dédié sur le casque permet aux enfants de l’appairer facilement avec leurs appareils, tandis que la connectivité multipoint leur permet de le connecter à plusieurs appareils à la fois.
Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute sans danger.