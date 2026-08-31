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  • Un look qu’ils adorent. Un son digne de confiance.
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Nouveau

Casque supra-auriculaire sans fil pour enfants

TAK6000BL/00

Disponible à partir

Bleu
Bleu
Rose
Rose

Un look qu’ils adorent. Un son digne de confiance.

Découvrez le casque conçu pour une écoute en toute sécurité et des changements de style réguliers. Les écrans ePaper sur les coques permettent aux enfants d’utiliser des photos pour créer un look personnalisé facile à modifier. Les limites de volume protègent les jeunes oreilles à la maison comme en déplacement.

Voir tous les avantages

Un look qu’ils adorent. Un son digne de confiance.

  • Casque supra-auriculaire sans fil

  • Volume limité à 85 dB

  • Écran ePaper personnalisable

  • Résistant et pliable

Un nouveau look dès qu’ils en ont envie

Un nouveau look dès qu’ils en ont envie

Qu’il s’agisse de photos de famille ou d’animaux de compagnie, ou encore de clichés de leurs créations artistiques, les écrans ePaper sur les coques offrent aux enfants un moyen amusant de personnaliser leur casque sans utiliser d’autocollants. Il suffit de choisir une photo enregistrée sur un appareil mobile et de la télécharger sur l’écran via notre application compagnon. Une fois téléchargée, l’image reste visible même lorsque le casque est éteint.

Toujours sûr, toujours amusant. Limites de volume pour la maison et les voyages*

Toujours sûr, toujours amusant. Limites de volume pour la maison et les voyages*

Spécialement conçu pour offrir une sécurité accrue aux jeunes oreilles, ce casque est limité à 75 dB pour une écoute à la maison ou pendant les devoirs. Pour une écoute dans des environnements plus bruyants à l’extérieur de la maison, les parents peuvent utiliser l’application Philips Headphones afin de définir une limite de volume de 85 dB en mode voyage.*

Confort adapté aux enfants et utilisation facile

Confort adapté aux enfants et utilisation facile

De gros boutons de commande ronds situés sous les coques permettent aux enfants d’utiliser facilement ces écouteurs, tandis que des points à l’arrière de l’arceau les aident à repérer le sens dans lequel les mettre. L’arceau rembourré se règle facilement, tandis que les coques plus petites, dotées de coussinets souples en mousse à mémoire de forme, s’adaptent délicatement aux oreilles en pleine croissance pour un port confortable.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Guide de mise en route

  • PDF fichier, 4.1 MB
  • 27 August 2026

Déclaration de conformité européenne

  • PDF fichier, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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Mentions légales

  1. Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute en toute sécurité.