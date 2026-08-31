Un nouveau look dès qu’ils en ont envie

Qu’il s’agisse de photos de famille ou d’animaux de compagnie, ou encore de clichés de leurs créations artistiques, les écrans ePaper sur les coques offrent aux enfants un moyen amusant de personnaliser leur casque sans utiliser d’autocollants. Il suffit de choisir une photo enregistrée sur un appareil mobile et de la télécharger sur l’écran via notre application compagnon. Une fois téléchargée, l’image reste visible même lorsque le casque est éteint.