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TAK6000BL/00
Un look qu’ils adorent. Un son digne de confiance.
Découvrez le casque conçu pour une écoute en toute sécurité et des changements de style réguliers. Les écrans ePaper sur les coques permettent aux enfants d’utiliser des photos pour créer un look personnalisé facile à modifier. Les limites de volume protègent les jeunes oreilles à la maison comme en déplacement.
Casque supra-auriculaire sans fil
Volume limité à 85 dB
Écran ePaper personnalisable
Résistant et pliable
Qu’il s’agisse de photos de famille ou d’animaux de compagnie, ou encore de clichés de leurs créations artistiques, les écrans ePaper sur les coques offrent aux enfants un moyen amusant de personnaliser leur casque sans utiliser d’autocollants. Il suffit de choisir une photo enregistrée sur un appareil mobile et de la télécharger sur l’écran via notre application compagnon. Une fois téléchargée, l’image reste visible même lorsque le casque est éteint.
Spécialement conçu pour offrir une sécurité accrue aux jeunes oreilles, ce casque est limité à 75 dB pour une écoute à la maison ou pendant les devoirs. Pour une écoute dans des environnements plus bruyants à l’extérieur de la maison, les parents peuvent utiliser l’application Philips Headphones afin de définir une limite de volume de 85 dB en mode voyage.*
De gros boutons de commande ronds situés sous les coques permettent aux enfants d’utiliser facilement ces écouteurs, tandis que des points à l’arrière de l’arceau les aident à repérer le sens dans lequel les mettre. L’arceau rembourré se règle facilement, tandis que les coques plus petites, dotées de coussinets souples en mousse à mémoire de forme, s’adaptent délicatement aux oreilles en pleine croissance pour un port confortable.
Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute en toute sécurité.