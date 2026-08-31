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TAK6000PK/00
Un look qu'ils adorent. Un son digne de confiance.
Découvrez le casque conçu pour une écoute sûre et des changements de style réguliers. Les écrans ePaper sur les coques permettent aux enfants d'utiliser des photos pour créer un look personnalisé facile à modifier. Les limites de volume protègent les jeunes oreilles à la maison comme en déplacement.
Casque supra-aural sans fil
Volume limité à 85 dB
Écran ePaper personnalisable
Résistant et pliable
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Notation globale
Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute sûre.