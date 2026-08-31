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Nouveau

Casque supra-aural sans fil pour enfants

TAK6000PK/00

Disponible à partir

Rose
Rose
Bleu
Bleu

Un look qu'ils adorent. Un son digne de confiance.

Découvrez le casque conçu pour une écoute sûre et des changements de style réguliers. Les écrans ePaper sur les coques permettent aux enfants d'utiliser des photos pour créer un look personnalisé facile à modifier. Les limites de volume protègent les jeunes oreilles à la maison comme en déplacement.

Voir tous les avantages

Un look qu'ils adorent. Un son digne de confiance.

  • Casque supra-aural sans fil

  • Volume limité à 85 dB

  • Écran ePaper personnalisable

  • Résistant et pliable

Écrans ePaper personnalisables sur les coques

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  1. Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute sûre.