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TAK5500RT/00
Disponible à partir
Volume limité à 85 dB
Réduction de bruit Pro
Partage audio sans fil
Durable et pliable
Ce casque circum-aural confortable réduit le bruit environnant de façon passive. Sa limite de volume à 75 dB est idéale pour une écoute dans les endroits calmes. Pour les lieux bruyants, la réduction du bruit peut être activée via le casque ou l'application Philips Headphones. Les parents peuvent définir un mode déplacements limité à 85 dB depuis l'application.
La réduction adaptative du bruit ajuste automatiquement le volume en fonction de l'environnement. Les enfants peuvent ainsi se concentrer en silence ou écouter leurs contenus dans des endroits bruyants, sans être tentés d'augmenter le volume ! Les commandes sur les coques permettent d'activer le mode « Aware », afin d'entendre les bruits environnants, ou « Quick Awareness », pour mieux entendre les voix tout en gardant le casque sur les oreilles.
Si les amis de votre enfant possèdent également un casque Philips K5500, ils peuvent les connecter en série et sans fil pour écouter le même contenu. L'un des casques doit être connecté à l'appareil qui diffuse le contenu. Chaque enfant doit ensuite appuyer sur le bouton multifonctions pour activer le partage audio.
5.0
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
Cet avis concerne le produit TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
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Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Oui, je recommande ce produit
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FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Pour
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Oui, je recommande ce produit
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Volume limité à 75 dB en mode normal et 85 dB en mode déplacements conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.