ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Image principale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit avec accessoire
  • Image principale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit avec accessoire

Arrêté

Casque sans fil open-ear pour enfant

TAK4607GY/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Gris
Gris
Vert
Vert

La solution parfaite pour jouer

Ce casque sans fil open-ear permet à vos enfants de tout entendre. Vous pouvez limiter le temps d'écoute et le volume depuis l'application Philips. Grâce à son maintien sûr et ajusté ainsi qu'à son arceau ajustable, ce casque accompagne la croissance de votre enfant et ne tombera pas lorsqu'il joue !

Voir tous les avantages

La solution parfaite pour jouer

  • Casque sans fil open-ear

  • Conduction osseuse

  • Contrôle parental via une application

  • Protection contre l'eau IPX5

Design open-ear confortable

Design open-ear confortable

Les enfants ont toujours la bougeotte ! Les coques de ce casque léger se placent juste devant les oreilles de vos enfants, pour un maintien sûr et confortable, qu'ils jouent, suivent une classe en ligne ou écoutent de la musique.

Design open-ear pour une perception totale de l'environnement

Design open-ear pour une perception totale de l'environnement

Ce casque utilise une technologie de conduction osseuse pour permettre à vos enfants d'entendre leur musique, leurs classes ou leurs jeux. Les coques du casque se placent devant les oreilles pour que vos enfants puissent entendre tout ce qui se passe autour d'eux.

Les parents peuvent limiter le volume et le temps d'utilisation depuis l'application Philips.

Les parents peuvent limiter le volume et le temps d'utilisation depuis l'application Philips.

Limitez facilement le volume et le temps d'utilisation depuis l'application Philips. Le niveau de décibels du casque est limité à 85 dB, mais il peut être réglé plus bas pour les oreilles plus sensibles. Réglez le temps d'utilisation par jour ou par semaine et une invite vocale avertira vos enfants lorsque le temps est écoulé !

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 5

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Pour

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Contre

Weinig varianten qua kleur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Date d'utilisation 2021-12-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Date d'utilisation 2021-12-16

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.

  2. Volume limité à < 85 dB conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.