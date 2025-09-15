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Casque supra-auriculaire sans fil pour enfants

TAK4200MP/00

4.6

| (24) Avis | 94% recommandent ce produit

2 Récompenses

Sûr, ludique et adapté aux voyages

Avec des LED colorées sur les écouteurs et une fonction ludique de partage audio sans fil, ce casque est conçu pour plaire aux enfants. Son volume est limité pour protéger les jeunes oreilles, et un mode voyage spécial permet également aux enfants d’écouter en toute sécurité dans les environnements plus bruyants.

Voir tous les avantages

Sûr, ludique et adapté aux voyages

  • Casque supra-auriculaire sans fil

  • Volume limité à 85 dB

  • Éclairage LED. Partage audio

  • Résistant et pliable

Toujours sûr, toujours amusant. Limites de volume pour la maison et les voyages*

Toujours sûr, toujours amusant. Limites de volume pour la maison et les voyages*

Spécialement conçu pour offrir une sécurité accrue aux jeunes oreilles, ce casque est limité à 75 dB pour une écoute à la maison ou pendant les devoirs. Pour une écoute dans des environnements plus bruyants à l’extérieur de la maison, les parents peuvent utiliser l’application Philips Headphones afin de définir une limite de volume de 85 dB en mode voyage.*

Confort adapté aux enfants et utilisation facile

Confort adapté aux enfants et utilisation facile

De gros boutons de commande ronds situés sous les oreillettes permettent aux enfants d’utiliser facilement ce casque, tandis que les petites oreillettes dotées de coussinets souples assurent un port confortable. L’arceau rembourré s’ajuste facilement pour un maintien parfait et comporte à l’arrière des repères qui aident les enfants à mettre le casque dans le bon sens.

Design coloré avec éclairages LED

Design coloré avec éclairages LED

Les LED colorées des oreillettes s’associent au design multicolore de ce casque pour lui permettre de se démarquer de la meilleure des façons. Les LED peuvent être réglées pour briller dans différentes couleurs : idéal pour les enfants qui souhaitent exprimer leur propre style.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Image de TPV_PBTAWARD127
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Notation globale

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4.6

sur 5

24

Avis

94%

recommandent ce produit

1

15/09/2025

Italia

Italia

Ottime

Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Date d'utilisation 2025-08-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Date d'utilisation 2025-08-15

09/08/2025

Italia

Italia

ottime cuffie per bambini

Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Date d'utilisation 2025-07-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Date d'utilisation 2025-07-09

09/08/2025

Italia

Italia

Ottime cuffie

Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Date d'utilisation 2024-07-09

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Date d'utilisation 2024-07-09

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  1. Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute en toute sécurité.