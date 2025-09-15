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  • Sûr, ludique et parfait en déplacement
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4000 seriesCasque supra-aural sans fil pour enfants

TAK4200BL/00

4.6
| (24) Avis | 94% recommandent ce produit

1 récompense

Disponible à partir

Bleu
Bleu
Rose
Rose
Sarcelle cristal
Sarcelle cristal
Violet magenta
Violet magenta
Sûr, ludique et parfait en déplacement
Avec des LED colorées sur les coques et une fonction ludique de partage audio sans fil, ce casque a tout pour plaire aux enfants. Son volume est limité pour protéger leurs jeunes oreilles. Grâce au mode spécial pour les déplacements, les enfants peuvent écouter de la musique en toute sécurité dans des environnements plus bruyants.
Voir tous les avantages

Sûr, ludique et parfait en déplacement

  • Casque supra-aural sans fil

  • Volume limité à 85 dB

  • Éclairage LED. Partage audio

  • Durable et pliable

S'amuser en toute sécurité. Limites de volume pour la maison et les déplacements*

S'amuser en toute sécurité. Limites de volume pour la maison et les déplacements*

Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque est limité à 75 dB pour une écoute à la maison ou pendant qu'ils font leurs devoirs. Dans des environnements bruyants hors de la maison, les parents peuvent utiliser l'application Philips Headphones pour limiter le volume à 85 dB.*

Confortable pour les enfants et facile à utiliser

Confortable pour les enfants et facile à utiliser

Les grands boutons de contrôle ronds situés en bas des coques facilitent l'utilisation de ce casque par des enfants. Les coques sont d'ailleurs plus petites et dotées de coussins doux pour offrir un confort optimal. L'arceau rembourré s'ajuste facilement pour une tenue parfaite et intègre des points à l'arrière pour aider les enfants à positionner correctement le casque.

Design coloré avec éclairage LED

Design coloré avec éclairage LED

Les LED colorées intégrées aux coques et le design multicolore ajoutent une touche lumineuse et unique au casque. Réglables sur plusieurs couleurs, elles permettent aux enfants d'afficher leur propre style.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image PBTAWARD127

Notation globale

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4.6

sur 5

24

Avis

94%

recommandent ce produit

1

15/09/2025

Italia

Italia

Ottime

Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

09/08/2025

Italia

Italia

ottime cuffie per bambini

Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Oui, je recommande ce produit

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09/08/2025

Italia

Italia

Ottime cuffie

Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.

Cet avis concerne le produit 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

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  1. Volume limité à 75 dB en mode normal et 85 dB en mode déplacements conformément aux normes EN 50332, pour une écoute en toute sécurité.