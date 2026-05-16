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TAH5209BK/00
Confort exceptionnel, excellent son, pliage compact
Écoutez votre musique avec un réel confort grâce à ce casque circum-aural sans fil. Vous obtiendrez un son riche aux basses profondes, même à volume réduit, et jusqu'à 65 heures d'autonomie. Il se replie facilement pour un encombrement réduit en déplacement.
Casque circum-aural léger
Un son naturel, des basses dynamiques
Jusqu'à 65 h d'autonomie
Appels clairs
Ce casque circum-aural est conçu pour un confort au quotidien. L'arceau rembourré est si léger que vous le sentirez à peine et les coques douces avec mousse à mémoire de forme sont orientables pour que vous puissiez les adapter à votre convenance. Plus vous le porterez,plus vous l'aimerez.
Les haut-parleurs de 40 mm produisent un son exceptionnel et la conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses profondes,activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés,même à volume réduit.
Faites défiler les playlists avec ce casque sans fil offrant 65 heures d'autonomie. Il se recharge entièrement en seulement 2 heures via une connexion USB-C,et une charge rapide de 5 minutes vous permettra de profiter de votre musique 3 heures de plus.
4.3
sur 5
16
Avis
93%
recommandent ce produit
Andreash133
16/05/2026
Deutschland
Acheteur vérifié
Super
Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen
Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Date d'utilisation 2026-02-16
Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Date d'utilisation 2026-02-16
BlauwA3
17/04/2026
Nederland
Acheteur vérifié
Het werkt prima
Prima koptelefoon,met een mooie app erbij voor telefoon werkt prima.
Pour
Zeer goed product.
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Date d'utilisation 2025-03-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Date d'utilisation 2025-03-17
katten84
05/02/2026
Sverige
Acheteur vérifié
jag är super nöjd med hörlurar kommer inte överens med appen när man ska ansluta
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar
Date d'utilisation 2025-01-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar
Date d'utilisation 2025-01-05