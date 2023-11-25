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Arrêté

Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB8405/10

3.9

| (34) Avis

Un son comme si vous étiez au premier rang

Magnifiez le son de chaque film, événement sportif et playlist. Cette barre de son avec caisson de basses sans fil et Dolby Atmos diffuse des basses de meilleure qualité et des voix plus claires. Elle est également facile à intégrer à une configuration multiroom.

Voir tous les avantages

Un son comme si vous étiez au premier rang

  • 240 W maxi. Caisson de basses sans fil.

  • Dolby Atmos®

  • Compatible DTS Play-Fi

  • Se connecte aux assistants vocaux

Barre de son intelligente. Un son comme au cinéma.

Barre de son intelligente. Un son comme au cinéma.

Cette barre de son apporte une nouvelle dimension sonore à tout ce que vous regardez et à chaque titre que vous aimez. Sa configuration 2.1 canaux enrichit les bandes son, amplifie les effets sonores et clarifie les dialogues. Le caisson de basses sans fil réagit à chaque explosion et chaque pulsation basse fréquence.

Dolby Atmos. Des émotions sublimées.

Dolby Atmos. Des émotions sublimées.

Des émotions intensifiées, quel que soit le contenu que vous regardez. Cette barre de son compatible Dolby Atmos reproduit aussi bien la profondeur que la hauteur, créant ainsi un son Surround virtuel tridimensionnel qui vous enveloppe.

Mode Equaliseur Stadium. Les sensations du stade.

Vivez l'excitation du sport en direct, dans votre salon. Le mode Equaliseur Stadium vous plonge dans les clameurs de la foule, comme si vous étiez dans les gradins ! Laissez-vous emporter par chaque action décisive tout en entendant parfaitement les commentateurs.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

34

Avis

25/11/2023

France

France

Très bonne surprise 👍

Mon choix pour cette barre de son était évident,j'aime beaucoup les produits Phillips avec leurs défauts et leurs qualités,très bon son et largement assez puissant pour un appartement,le caisson de basse n'est régler qu'à moitié et ça décoiffe déjà 😍 Très bonne surprise et le recommande fortement sans hésiter 👍 Pas de DTS mais es-ce vraiment gênant pour une barre de son de cette gamme de prix ? Foncé sans hésitation👍😍

Pour

Qualité sonore

Contre

Pas de DTS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Date d'utilisation 2023-10-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Date d'utilisation 2023-10-25

16/06/2024

Italia

Italia

Top dopo 2 anni di aggiornamenti

Acquistata 2 anni fa in combinata con il mio TV Philips OLED 806/12 in connessione eARC e devo dire che col passare del tempo e il supporto software la soundbar adesso può considerarsi senza tanti rivali in termini di comodità e qualità audio. Innanzitutto una volta aggiunto nella sua app il supporto alla risoluzione HiFi di Tidal si sente davvero in modo meraviglioso, sempre restando in termini di soundbar 2.1, il supporto nativo a Chromecast e Apple la rendono indipendenti dal telecomando e quindi davvero comodissime da utilizzare al volo per ascoltare musica sul proprio dispositivo in WiFi. In termini di disconnessione dal sub io personalmente non ne ho mai sofferto ma è stato riscontrato in passato, probabilmente i vari aggiornamenti hanno risolto il problema. Se confrontata con una soundbar concorrente che ho in casa della stessa fascia di prezzo posso dire che in modalità automatica non dà il meglio di sé e bisogna intervenire selezionando il pre-set ideale per la tipologia di media che si sta usufruendo, questione davvero di 30 secondi e cambia in modo radicale il risultato sonoro. Nulla da aggiungere, 5 stelle meritate ma dopo molti aggiornamenti

Pour

Facilità d'uso

Contre

Macchinoso metodologia di connessione alla rete wifi e come fare i vari aggiornamenti di sistema

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Date d'utilisation 2022-06-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Date d'utilisation 2022-06-16

07/10/2021

Italia

Italia

Ascoltata e stupido!

Al prezzo d'acquisto consiglio di comprare questa formidabile Soundbar. Sembra un miniCinema

Pour

Suono pulito

Contre

Troppo delicata

Cet avis concerne le produit TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Date d'utilisation 2021-09-07

Cet avis concerne le produit TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Date d'utilisation 2021-09-07

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