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Arrêté
TAB8405/10
Un son comme si vous étiez au premier rang
Magnifiez le son de chaque film, événement sportif et playlist. Cette barre de son avec caisson de basses sans fil et Dolby Atmos diffuse des basses de meilleure qualité et des voix plus claires. Elle est également facile à intégrer à une configuration multiroom.
240 W maxi. Caisson de basses sans fil.
Dolby Atmos®
Compatible DTS Play-Fi
Se connecte aux assistants vocaux
Cette barre de son apporte une nouvelle dimension sonore à tout ce que vous regardez et à chaque titre que vous aimez. Sa configuration 2.1 canaux enrichit les bandes son, amplifie les effets sonores et clarifie les dialogues. Le caisson de basses sans fil réagit à chaque explosion et chaque pulsation basse fréquence.
Des émotions intensifiées, quel que soit le contenu que vous regardez. Cette barre de son compatible Dolby Atmos reproduit aussi bien la profondeur que la hauteur, créant ainsi un son Surround virtuel tridimensionnel qui vous enveloppe.
Vivez l'excitation du sport en direct, dans votre salon. Le mode Equaliseur Stadium vous plonge dans les clameurs de la foule, comme si vous étiez dans les gradins ! Laissez-vous emporter par chaque action décisive tout en entendant parfaitement les commentateurs.
3.9
sur 5
34
Avis
Comilao
25/11/2023
France
Très bonne surprise 👍
Mon choix pour cette barre de son était évident,j'aime beaucoup les produits Phillips avec leurs défauts et leurs qualités,très bon son et largement assez puissant pour un appartement,le caisson de basse n'est régler qu'à moitié et ça décoiffe déjà 😍 Très bonne surprise et le recommande fortement sans hésiter 👍 Pas de DTS mais es-ce vraiment gênant pour une barre de son de cette gamme de prix ? Foncé sans hésitation👍😍
Pour
Qualité sonore
Contre
Pas de DTS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Date d'utilisation 2023-10-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Date d'utilisation 2023-10-25
RickyKarmator
16/06/2024
Italia
Top dopo 2 anni di aggiornamenti
Acquistata 2 anni fa in combinata con il mio TV Philips OLED 806/12 in connessione eARC e devo dire che col passare del tempo e il supporto software la soundbar adesso può considerarsi senza tanti rivali in termini di comodità e qualità audio. Innanzitutto una volta aggiunto nella sua app il supporto alla risoluzione HiFi di Tidal si sente davvero in modo meraviglioso, sempre restando in termini di soundbar 2.1, il supporto nativo a Chromecast e Apple la rendono indipendenti dal telecomando e quindi davvero comodissime da utilizzare al volo per ascoltare musica sul proprio dispositivo in WiFi. In termini di disconnessione dal sub io personalmente non ne ho mai sofferto ma è stato riscontrato in passato, probabilmente i vari aggiornamenti hanno risolto il problema. Se confrontata con una soundbar concorrente che ho in casa della stessa fascia di prezzo posso dire che in modalità automatica non dà il meglio di sé e bisogna intervenire selezionando il pre-set ideale per la tipologia di media che si sta usufruendo, questione davvero di 30 secondi e cambia in modo radicale il risultato sonoro. Nulla da aggiungere, 5 stelle meritate ma dopo molti aggiornamenti
Pour
Facilità d'uso
Contre
Macchinoso metodologia di connessione alla rete wifi e come fare i vari aggiornamenti di sistema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Date d'utilisation 2022-06-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Date d'utilisation 2022-06-16
Alfex
07/10/2021
Italia
Ascoltata e stupido!
Al prezzo d'acquisto consiglio di comprare questa formidabile Soundbar. Sembra un miniCinema
Pour
Suono pulito
Contre
Troppo delicata
Cet avis concerne le produit TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Date d'utilisation 2021-09-07
Cet avis concerne le produit TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Date d'utilisation 2021-09-07