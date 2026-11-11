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Barres de son et audio domestique

Barres de son Dolby Atmos (6)

1 - 6 sur 6 résultats
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Barres de son Dolby Atmos

Barre de son 2.1

TAB8200/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • HDMI eARC 320 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
  • Philips EasyLink 3.0
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Barre de son 2.1

TAB6309/10
  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • HDMI eARC 320 W max.
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
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Barre de son 3.1.2 avec caisson de basses sans fil

TAB8301/10
  • 3.1.2 canaux, caisson de basses sans fil
  • 380 W max. HDMI eARC
  • DTS:X, DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
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Barre de son 5.1.2 avec caisson de basses sans fil

TAB7908/10
  • Dolby Atmos®
  • DTS Virtual:X
  • 740 W maxi.
  • 5.1.2 canaux, caisson sans fil
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Nouveau

Barre de son 5.1 avec caisson de basses sans fil

TAB8510/12
  • 5.1 canaux, caisson de basses sans fil
  • 550 W max. HDMI eARC
  • Dolby Atmos®
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Nouveau

  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar

Soundbar
Barre de son 7.1.4 avec caisson de basses sans fil

TAB8750/12
  • 7.1.4 canaux, caisson de basses sans fil
  • 970 W max. HDMI eARC
  • Dolby Atmos®
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