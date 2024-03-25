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Arrêté
TAA4205BK/00
Faites du sport plus intelligemment, par tous les temps.
Faites du sport de manière optimale, grâce à ce casque sport étanche. Le cardiofréquencemètre vous aide à trouver la bonne intensité, tandis que la musique vous donne de l'énergie. Vous pouvez suivre vos progrès sur l'application Philips Headphones.
Cardiofréquencemètre intégré
6 heures d'autonomie
Maintien parfait
Indice d'étanchéité/résistance IPX5
Une connexion Bluetooth® stable évite que la musique ne coupe pendant que vous courez. Le bouton multifonction vous permet de mettre en pause des playlists, de répondre au téléphone, de régler le volume ou de réactiver l'assistant vocal de votre téléphone.
3.2
sur 5
5
Avis
Poldertoerist
25/03/2024
Nederland
Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!
Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!
Pour
Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter
Contre
PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date d'utilisation 2023-11-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date d'utilisation 2023-11-25
von battlefield
01/08/2023
Nederland
waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid
dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod
Pour
werkt goed in de auto ook handsfree voice controle
Contre
2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje
Cet avis concerne le produit TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date d'utilisation 2022-07-01
Cet avis concerne le produit TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date d'utilisation 2022-07-01
JerHel
10/01/2022
Nederland
Acheteur vérifié
Degelijk en makkelijk in gebruik
Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.
Pour
Eenvoudig
Contre
Melding batterij leeg
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date d'utilisation 2020-12-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date d'utilisation 2020-12-10
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